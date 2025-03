Übung: Mehr Flugzeuge der Luftwaffe am Himmel

Seit Montag nimmt der Flugverkehr auf dem Flugplatz Lechfeld zu. Hintergrund sind verschiedene Übungen.

„Neue und angepasste Verfahren werden im Bezug auf die Landes- und Bündnisverteidigung erprobt“, teilt ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg mit. Beteiligt sind weitere Luftwaffeneinheiten und verschiedene Flugzeugtypen. Wie die Übungen aussehen und wie die neuen Verfahren aussehen, die die „eigenen Kräfte stärken sollen“, wird nicht mitgeteilt. Nur so viel: Beteiligt sind Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter und Tornado. Die Übungen dauern bis 28. März und bewegen sich innerhalb der bekannten Flugbetriebszeiten.

Zuletzt waren Tornados der italienischen Luftwaffe für Übungen auf dem Lechfeld. Vor eineinhalb Jahren starteten und landeten die Flugzeuge, um in Rheinland-Pfalz zu trainieren. In einem etwa 20.000 Quadratkilometer großen Gebiet, das sich grenzübergreifend in Deutschland über Teile von Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in Frankreich über Teile des Elsass und Lothringens erstreckt, übten die Tornado-Besatzungen das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen. Ein wichtiges Thema ist der Selbstschutz: Was passiert, wenn die eigene Maschine von einer Rakete beschossen wird?

Geschwader stellt Eurofighter für die Alarmrotte

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg mit Ausweichflughafen auf dem Lechfeld ist einer von vier Eurofighter-Standorten der Luftwaffe. Das Geschwader stellte die südliche Alarmrotte. Das heißt: An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr können im Notfall zwei Eurofighter aufsteigen, um im süddeutschen Raum für Sicherheit zu sorgen. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 stellt bei Bedarf Flugzeuge und Personal der Nato-Eingreiftruppe oder für andere durch den Bundestag legitimierte Auslandseinsätze zur Verfügung.

Fluglärm Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.