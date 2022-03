Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Ukraine-Krieg: Großaitinger Arzt bringt medizinische Hilfsgüter nach Polen

Plus Der Großaitinger Arzt Karl Golczyk und ein Bekannter fahren Hilfsgüter in den Osten. Unsere Reporterin Felicitas Lachmayr begleitet den besonderen Transport.

Von Felicitas Lachmayr

Der Transporter ist voll bis unters Dach: Mehr als 250 Kartons hat der Großaitinger Arzt Karl Golczyk gesammelt. Mit Spritzen, Medikamenten, Verbandsmaterial, Hygieneartikeln und Babynahrung will er den Menschen in der Ukraine helfen. Am Dienstagmorgen machte er sich auf den Weg nach Polen, um die Hilfsgüter zu einer Verteilstelle zu bringen. Sein Bekannter Frank Dietrich und eine Reporterin der Schwabmünchner Allgemeinen begleiten ihn. Felicitas Lachmayr wird in den kommenden Tagen von der Fahrt und ihren Eindrücken berichten.

