Ukraine-Krieg treibt Sozialausgaben im Landkreis Augsburg in die Höhe

Plus Der Krieg in der Ukraine sorgt für stark steigende Sozialausgaben im Augsburger Land. Landrat Martin Sailer fordert mehr Eigenverantwortung der Menschen.

Geflüchtete aus der Ukraine machen sich im Landkreis Augsburg bei den Sozialausgaben bemerkbar. In einigen Bereichen ist der Jahresetat schon jetzt verbraucht. Das zeigen nun vorgestellte Zahlen des Landratsamts. Die ungeplanten Mehrausgaben sind überall spürbar. Besonders die Energiekrise sorgt bei den Verantwortlichen für trübe Aussichten. Landrat Martin Sailer appelliert deshalb nun an die Eigenverantwortung der Menschen.