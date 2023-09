(Un-)soziale Medien: "Wir sollten wissen, dass das Handy kein Freund ist"

Soziale Medien sind heute wichtiger denn je. Warum Maike Weiß, Lehrerin in Königsbrunn, trotzdem weitgehend darauf verzichtet und welche Tücken die Nutzung birgt.

15 Minuten. Das ist das Zeitlimit, das Maike Weiß sich für die Soziale-Medien-App Instagram auf ihrem Handy eingestellt hat. Die 29-Jährige ist Lehrerin an der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn. Einige Zeit war sie gar nicht auf sozialen Plattformen aktiv, kehrte Instagram und Facebook komplett den Rücken. Dass sie sich dafür entschieden hat, hatte gute Gründe.

"Für mich begann das Umdenken im Referendariat", erklärt Weiß. "Da habe ich gemerkt, dass ich mich damit sowohl abgelenkt habe als auch vor Stress geflüchtet bin. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich richtig viel Zeit auf Instagram verbringe." Die Anzeige der Bildschirmzeit war für sie ausschlaggebend, ein bis zwei Stunden am Tag allein für Instagram zeigte sie an. "Das war eigentlich Zeit, die ich nicht hatte", so die 29-Jährige. "Und es war viel zu viel Zeit dafür, dass es mich nicht weiterbrachte."

Maike Weiß ist Lehrerin in Königsbrunn. Soziale Medien nutzt sie mittlerweile kaum noch. Foto: Anna Mohl

Je mehr man soziale Medien nutzt, desto schlechter ist die Befindlichkeit

Es ist noch immer weniger als bei anderen. Drei bis vier Stunden am Tag schauen Deutsche durchschnittlich aufs Handy, bei jungen Menschen ist die Zahl noch höher. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio ist bei den 14- bis 37-Jährigen der Großteil mehr als drei Stunden pro Tag am Handy, jeder Dritte sogar mehr als sechs Stunden. Gut tut das nicht. "Je mehr man soziale Medien nutzt, desto schlechter ist die Befindlichkeit, bis hin zu leichten oder starken depressiven Episoden", erklärt Niels Pruin vom Caritasverband der Diözese Augsburg. Der Suchttherapeut leitet den Bereich Medien- und Internetsucht, macht Beratungsgespräche für Betroffene und Angehörige.

Woran liegt das? Weiß merkte, dass ihr der Vergleich mit anderen nicht guttat. "Da sitzt man im grauen Winter und seinem Stress und sieht, wie Freunde im Urlaub sind oder Stars das schönste Leben überhaupt haben. Das kann einen schon herunterziehen - selbst, wenn man weiß, dass auf sozialen Medien nicht alles der Realität entspricht." Laut Pruin liegt diese schlechtere Befindlichkeit aber nicht nur am Vergleich mit anderen, sondern auch an den Algorithmen. Die seien so gemacht, dass Nutzende möglichst lange in der App bleiben und viel klicken. "Der Mensch ist so konzipiert, dass er eher Dinge anklickt, die ihn mehr belasten oder stark beschäftigen."

Der Griff zum Handy zur Entspannung ist ein Trugschluss

Im Stress greifen viele zum Handy, um sich abzulenken, zu entspannen und eine Pause zu haben. Es sei aber keine Pause, die die sozialen Medien uns geben würden: Stattdessen würden neue Informationen, Dinge, auf die reagiert werden müsse und anderes auf uns warten. Das Gehirn kommt also nicht zur Ruhe. Dabei bräuchte es die dringend.

Lesen Sie dazu auch

Die Folgen sind vielfältig. Pruin spricht von einem "digitalen Burn-out", in den die Gesellschaft hineinkomme. Die Vermischung von Beruflichem und Privatem und eine zunehmende Abhängigkeit vom Handy wie in der Pandemie und eine immer höhere Forderung nach Erreichbarkeit trage zu diesem bei. Diese Entwicklung bemerkt er auch in seiner Arbeit als Therapeut. "Da verändert sich gerade was", sagt er. Es sei zwar falsch, das alles zu negativ zu sehen, die digitale Entwicklung bringe ja auch viel Gutes mit sich. "Aber wir müssen wissen, was da gerade passiert - und uns entsprechend darauf einstellen."

Durch das Abmelden wurde der Kontakt zu Freunden weniger, aber intensiver

Für Weiß war erst mal die Konsequenz: Abmelden von Instagram und Facebook. Anfangs sei das schon ungewohnt gewesen, reflektiert sie. Wer nicht mehr auf den Plattformen unterwegs sei, sei bei vielem außen vor, bekomme nicht mehr mit, was die Freunde dort teilen und machen. Geburtstage musste sie von Facebook händisch in einen Kalender übertragen. Die Reaktionen ihrer Freunde seien gemischt gewesen, manche hätten etwa Unverständnis geäußert oder ihr nicht geglaubt, dass sie es durchhalte. Einige Kontakte seien auch ziemlich eingeschlafen. "Allerdings hatte ich das Gefühl, dass der Kontakt mit anderen Freunden dafür umso intensiver wurde."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Eineinhalb bis zwei Jahre verzichtete Weiß auf soziale Medien. Dass sie sich heute wieder 15 Minuten Instagram am Tag erlaubt, liege am Beruf: Von Lehrerfreundinnen bekam sie irgendwann mit, dass sie viel schönes Unterrichtsmaterial bei Instagram fanden. Dafür machte sie sich wieder einen Account, ohne sich mit ihren Freunden zu vernetzen. Anfangs ging der Plan auf, dann stieg ihre Bildschirmzeit wieder. Die Bildschirmzeit-Sperre war für sie eine gute Lösung, seit eineinhalb Jahren nutzt sie diese nun. "Das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Aber im Vergleich echt super", findet sie.

Abstinenz ist schwer, eine gemäßigte Nutzung realistischer

Ein gemäßigter Umgang mit sozialen Medien und Handys sieht auch Niels Pruin als guten Weg. "Wir müssen damit leben - ohne Handy leben ist in unserem Zeitalter fast unmöglich und zumeist unrealistisch." Bei bestimmten Dingen könne man sich nicht ausklinken, weil man dann die Information nicht bekomme. Problematisch auch beim Thema Abhängigkeit oder Mediensucht: Eine komplette Abstinenz sei beim Handy nur schwer möglich. "Das ist die große Schwierigkeit unserer Zeit: Wir müssen mit der Zeit und den digitalen Medien gehen, dürfen uns davon aber nicht komplett einnehmen lassen."

Wie das funktionieren kann, dafür gebe es viele Möglichkeiten. Am Anfang stehe das Bewusstmachen - so wie bei Weiß, wo der Blick auf die Bildschirmzeit zur Änderung führte. Schließlich gehe es oft um Automatismen wie den beiläufigen Blick aufs Handy, die es zu erkennen und zu unterbrechen gelte. Hierbei könne der Zugang zum Handy erschwert werden - indem es etwa im Rucksack und nicht in der Hosentasche transportiert wird. Im Alltag sei es außerdem gut, bestimmte Handlungen wieder analog zu machen. "Den berühmten Wecker auf dem Nachttisch wieder einführen, eine Armbanduhr tragen, einen Papierkalender führen – damit nehme ich dem Handy seine Wichtigkeit im Alltag. Die hat es ja sowieso schon", sagt Pruin.

Er mahnt zudem: "Wir sollten wissen, dass das Handy kein Freund ist. Es nimmt einem nicht den Stress, sondern trägt dazu bei. Die Freizeit wird qualitativer, wenn ich weniger am Handy bin. Die Abende am Handy bleiben nicht im Kopf, die mit Freunden schon." So hat es auch Weiß erlebt. Inzwischen nutzt sie Instagram eher, wenn sie entspannt ist und Zeit dafür hat, nicht umgekehrt. Durch ihren Lebenswandel habe sie nun mehr Zeit für Treffen mit Freunden oder Sport - oder "echte" Entspannung.