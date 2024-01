Unfall mit 45.000 Euro Schaden: 28-Jährige will nicht gefahren sein

Ein Vorfall vom Faschingsdienstag im Augsburger Land soll vor dem Augsburger Amtsgericht aufgeklärt werden.

Es krachte frühmorgens, ein Transporter war schnurgerade über einen Kreisverkehr gefahren, durch den Zaun des angrenzenden Autohauses gerumpelt und hatte fünf zum Verkauf stehende Autos ramponiert. Der Schaden belief sich auf rund 45.000 Euro. Eine 28-jährige Frau, inzwischen in Augsburg wohnhaft, sollte sich jetzt als Unfallfahrerin vor Gericht verantworten. Sie wies den Tatvorwurf geradezu flehentlich zurück.

Nicht sie habe in jener Februarnacht 2023 am Steuer gesessen, sondern der 24-jährige Freund ihrer Schwester. Der aber war zur Überraschung der Angeklagten zu dem Prozess überhaupt nicht geladen worden. Um Licht in die Angelegenheit zu bringen, unterbrach Richterin Andrea Hobert das Verfahren. Es soll am 2. Februar fortgesetzt werden. Dann sollen weitere Zeugen, darunter der 24-Jährige, angehört und geklärt werden, wer tatsächlich für den schadensträchtigen Unfall verantwortlich ist.

Ein Helfer wird am Amtsgericht Augsburg zu einem wichtigen Zeugen

Bekannt ist derzeit folgender Sachverhalt: Ein Citroen-Berlingo-Transporter landete am Fachingsdienstag gegen 5 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses. Ein 51-Jähriger, der gerade auf dem Heimweg war, bemerkte die Situation des verunglückten Wagens, dessen mutmaßliche beiden Insassen neben dem Fahrzeug standen. Er hielt an, wie er es vor Richerin Andrea Hobert beschrieb, und fragte, ob jemand verletzt sei, ob die Polizei verständigt sei und machte sich an die Absicherung der Unfallstelle. Nachdem er bereits wieder auf der Weiterfahrt war, wäre er noch einmal umgekehrt, so der Zeuge, um sich zu vergewissern, dass niemand Weiteres im Schockzustand herumirre. Er hätte nur noch den 24-Jährigen angetroffen, die Frau sei „stiften gegangen“. Als dem Helfer klar geworden wäre, dass auch die Polizei noch nicht gerufen worden sei, rief er selbst dort an.

Angeklagte verteilte Faustschläge und Fußtritte gegen Polizeibeamte

Derweil verschwand auch der zweite Insasse des Unfallwagens. Er hätte sich umgeschaut und die Frau in einem nahegelegenen Versteck bemerkt, so der Zeuge. Dem Versuch, sie festzuhalten, hätte sich die Frau mit Faustschlägen und Fußtritten widersetzt. Als er die Handtasche der Frau zu greifen bekam und in der Gewissheit, dort Hinweise auf ihre Identität für die Polizei zu haben, habe er von der 28-Jährigen abgelassen. Die in dem Moment anrückenden Polizeistreifen hielten die Beteiligten unweit des Unfallorts fest. Und sie entdeckten auch in der Nähe den Mitfahrer. Beide Personen landeten auf der Polizeiwache, wo die Frau Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete.

Trotz Handschellen hätte sie versucht, um sich zu schlagen, zu treten, während sie durchsucht und fotografiert werden sollte. Sowohl die Angriffe auf den 51-Jährigen wie auch die Widerstandshandlungen und Beleidigungen den Polizisten gegenüber räumte die Frau über ihren Verteidiger Ulrich Heinlein ein. Sie sei in Panik gewesen, hätte geglaubt, sie werde plötzlich als die alleinige Unfallverursacherin verdächtigt, zudem wäre sie nicht nüchtern gewesen, erklärte die Frau vor Gericht. Bei den Geschädigten entschuldigte sie sich für ihre Ausraster.

Lesen Sie dazu auch

Keine Lust auf Kontakt mit der Polizei

Auf der Wache wurde schnell klar, warum die beiden mutmaßlichen Fahrzeuginsassen wenig Lust auf Kontakt mit der Polizei hatten: Der 24-Jährige hatte noch nie einen Führerschein besessen, die 28-Jährige den ihren zuvor wegen Alkohol- und Drogenkonsums entzogen bekommen. Auch an jenem Morgen wies die Blutprobe der Frau einen Wert von 1,63 Promille Alkohol auf, zudem zeigte ein Drogentest Spuren des Konsums von Marihuana, Kokain und synthetischen Substanzen („Benzos“). Sie seien in den Stunden vor dem Unfall „um die Häuser gezogen“ und hätten dabei getrunken und konsumiert, so die Angeklagte vor Gericht. Noch an Ort und Stelle hätten sie, so die Angeklagte, und der 24-jährige Mitfahrer vereinbart, keine Angaben darüber zu machen, wer das Unfallauto gelenkt hatte.

Vor Gericht belastete die Frau ihren Mitfahrer schwer: Sie wolle „nicht noch einmal ihren Kopf für ihn hinhalten“. Der junge Mann habe sich damals plötzlich den Autoschlüssel gegriffen und sei losgefahren. Sie sei mit eingestiegen, er habe nach Kaufbeuren gewollt. Viel zu schnell sei er, mangels Fahrpraxis, über den Kreisverkehr gefahren und direkt durch den Zaun gegen die geparkten Autos gekracht. Vor Gericht drängte die Angeklagte geradezu, den 24-jährigen Freund ihrer Schwester vorzuladen und ihn damit zu konfrontieren, dass er in jener Nacht gefahren sei. Entsprechendes könne auch ihre Mutter bestätigen, so die 28-Jährige, welche seinerzeit die beiden Unfallfahrer nach der Aufnahme bei der Polizei abgeholt hatte und der gegenüber der 24-Jährige eingeräumt habe, gefahren zu sein. Auch der 51-jährige Zeuge hatte bei seiner Vernehmung bei der Polizei eine entsprechende Aussage aus dem Munde des 24-Jährigen zu Protokoll gegeben. Gesehen habe er aber nicht, wer gefahren sei, so der Zeuge.