Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Unwetter am Freitag: Hagelkörner groß wie Tischtennisbälle schossen vom Himmel

Plus Das Gewitter am Freitagabend brachte nicht nur Starkregen. Große Hagelkörner schlugen wie Geschosse vor allem im südlichen Landkreis Augsburg ein. B 17 war überflutet

Von Maximilian Czysz, Angela David

Bis zu drei Zentimeter und teilweise größer waren die Hagelkörner, die am Freitagabend in Teilen des Augsburger Lands wie Geschosse einschlugen. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar. "Aber es dürfte etliche Autos schwer erwischt haben", sagte Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel. Generell hielten sich die Alarmierungen bei den Feuerwehren vor Ort aber in Grenzen, so Bechtel. Nach seinen Informationen waren Bobingen, Margertshausen und Königsbrunn sehr von Hagel betroffen. "Dort war der Boden weiß." Bechtel geht auch davon aus, dass viele Bauern im Landkreissüden Schäden auf ihren Feldern zu beklagen haben.

Bei Stadtbergen war für kurze Zeit die Hauptverkehrsader B 17 überschwemmt, "aber das konnte durch die örtliche Wehr rasch beseitigt werden", so der Kreisbrandrat.

