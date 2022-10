Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Urnen- und Baumgräber sind im Augsburger Land begehrt

Auf dem Naturfriedhof in Markt Wald können Urnen am Fuße der Bäume beigesetzt werden.

Plus An Allerheiligen erinnern sich die Menschen traditionsgemäß an ihre verstorbenen Angehörigen. Dabei hat sich in den letzten Jahren die Bestattungskultur geändert.

Von Paula Binz, Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Am 1. November wird Allerheiligen gefeiert. Traditionell wird an diesem Feiertag der Verstorbenen gedacht. Bestattungs- und Trauerrituale sind seit Jahrzehnten im Wandel. Urnen- und Baumgräber werden immer beliebter, die Trauerfeiern immer individueller, berichten Bestatter und Friedhofsverwalter aus dem Landkreis Augsburg.

