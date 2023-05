Vatertag und langes Wochenende: Das ist im südlichen Landkreis los

An Christi Himmelfahrt stehen die Väter im Fokus. Besondere Veranstaltungen und Angebote zeigt eine Auswahl im Überblick.

Nur für Mutige ist dieser Start in den Vatertag: Am Donnerstag öffnet das Bobinger Freibad. Regulär geht's um 9 Uhr los. Bei Schlechtwetter öffnet das Bad um 14.30 Uhr. Wen 14 Grad und sechs Sonnenstunden nicht ins Wasser locken: Es gibt noch mehr Angebote für Christi Himmelfahrt und das folgende Wochenende.

Feuerwehr Graben feiert drei Tage

In Graben beginnt am Donnerstag ein besonderes Fest. Die Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Am Vormittag (Aufstellung um 9.30 Uhr) führt ein Festumzug von der Pfarrkirche an der Kirchbergstraße entlang des Flurwegs zur Festhalle. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst, danach wird das dreitägige Fest eröffnet. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Graben. Das große Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderparcours und -schminken beginnt um 13 Uhr, gleichzeitig wird in der Festhalle Kaffee und Kuchen angeboten. Der Startschuss zum großen "Feuerwehr-Gaudi-Wettbewerb" ist um 14 Uhr, die Jugendband Eternal Flame steht ab 15 Uhr auf der Bühne der Festhalle. Dort zeigen ab 16.30 Uhr die Tanzgruppen des TSV Graben ihr Können. Den Festabend mit zünftiger Bierzeltatmosphäre bestreiten die Lumpenbacher ab 19 Uhr. Zum Partyabend lädt die Feuerwehr am Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr mit der Band The Mercuries, Einlass ist ab 18 Uhr. Die "Alarmparty" mit DJ Tomcat beschließt am Samstag, 20. Mai, ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr), die dreitägige Feier.

Die Feuerwehr Graben feiert ihre Gründung vor 150 Jahren. Foto: Feuerwehr Graben

Mehrere Tage dauert auch das Volksfest in Fischach. Zum Frühschoppen spielt am Vatertag ab 10 Uhr das große Blasorchester des Musikvereins Fischach. Um 14 Uhr übernimmt der Musikverein Artesried den Taktstock und ab 18 Uhr sorgt die Musikvereinigung aus Dinkelscherben für Stimmung. Am Freitag ist ab 19 Uhr Partystimmung mit "Allgäu Power" angesagt. Blasmusik der Spitzenklasse versprechen die Brauhaus-Musikanten am Samstag ab 18 Uhr. Wer anschließend noch weiter feiern möchte, kann dies ab 23.30 Uhr bei der After-Show-Party mit DJ Baba Streusand machen.

Vatertagsfeiern und Fischen

Die Väter stehen am Donnerstag im Pfarrgarten in Untermeitingen (ab 11.30 Uhr) im Fokus. In Obermeitingen stehen Blasmusik der Jugendkapelle sowie Spiel und Spaß für Kinder im Obermeitinger Feststadel und auf dem angrenzenden Spielplatz auf dem Programm. Um 9.45 Uhr startet der Flurumgang am Feldkreuz an der Lechfelder Straße (entfällt bei Regen). Nach einem Familiengottesdienst, der gegen 10.30 Uhr im Feststadel beginnt, warten dort ab 11.30 Uhr bayerische Mittagsschmankerl und später Kaffee und Kuchen auf die Besucher.

Auch die Naturfreunde Klosterlechfeld feiern den besonderen Tag am Oskar-Weinert-Haus (10 bis 17 Uhr). Traditionell ist das Vatertagsfischen. Dazu wird zum Beispiel an den Baggersee in Langerringen eingeladen. Los geht's um 7 Uhr. Auch andere Fischereivereine bieten Vatertagsfischen an.

Schwimmabzeichen in der Singoldwelle ablegen

Ums Wasser geht es übrigens auch in Schwabmünchen. Allerdings nicht für Fische, sondern für Wasserratten. Das Freibad an der Singold eröffnet am Samstag die Saison. Bei entsprechender Witterung ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet dort eine besondere Aktion statt: Von 10 bis 16 Uhr können am 21. Mai Schwimmabzeichen abgelegt werden. Als erstes dieser Abzeichen ist für Kinder das "Seepferdchen“ ein Anreiz, um sich gründlich mit dem Schwimmen zu beschäftigen. Das Angebot ist Teil eines bundesweiten Aktionstags, den Schwimmvereine, Tauchclubs, DLRG, Wasserwacht, ASB und Schwimmmeister anbieten. Sie rufen dazu auf, wieder schwimmen zu gehen.

Aktionstag rund ums Rad

Um eine andere Freizeitbeschäftigung dreht sich ein Aktionstag am Samstag auf dem Schwabmünchner Festplatz: Dort geht es ums Rad. In Kooperation mit dem Landratsamt Augsburg organisiert das Kulturbüro auf dem Festplatz einen Tag rund um das Thema Fahrrad. Bei diesem Radaktionstag ist das Deutsche Fahrradmuseum mit einer kleinen Ausstellung zu Gast und bringt historische Räder mit, die man sogar ausprobieren darf. Außerdem gibt es eine Fahrradwaschanlage und einen ADFC-Chipservice, ein Quiz und die Ape-Bar ist ebenfalls vor Ort. Für gute Stimmung mit Musik sorgt Adi Hauke. Los geht's um 11 Uhr, das Ende ist um 17 Uhr vorgesehen.

Heimatgeschichte beim Museumstag

Wer noch mehr musikalische Unterhaltung wünscht: Die Musiker und Musikerinnen der Bobinger Stadtkapelle laden am Samstag, 20. Mai, zum Frühjahrskonzert in der Bobinger Singoldhalle ein. Am Sonntag 21. Mai, findet um 17 Uhr in Schwabmünchen bei jedem Wetter ein "Kinder-Open-Air“ statt. Kinder der Kinderchöre und Jugendschola Schwabmünchen, sowie Klavier- und Gesangsschüler singen und musizieren auf der Westseite des Pfarrzentrums (Zugang über den Schrannenplatz). Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Pfarrsaal statt. Der Junge Chor Schwabmünchen unter der Leitung von Chorregent Stefan Wagner gestaltet außerdem um 10.30 Uhr den Gottesdienst in der Michaelskirche.

Kultur gibt's am Sonntag beim Museumstag. In Königsbrunn, Bobingen und Schwabmünchen sowie in Oberschönenfeld können Interessierte in die Heimatgeschichte eintauchen.