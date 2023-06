Veranstaltungen im südlichen Landkreis: Das ist los am Wochenende

Auf der Königsbrunner Gautsch geht es rund. Was ist sonst los in den kommenden Tagen? Ein kleiner Überblick zeigt ausgewählte Höhepunkte im südlichen Landkreis.

Endspurt bei der Königsbrunner Gautsch: Beim größten Volksfest im südlichen Landkreis erwartet die Gäste in den kommenden Tagen ein buntes Programm.

86 Bilder Der Königsbrunner Gautsch-Auftakt und das Feuerwehr-Jubiläumsfest Foto: Elmar Knöchel, Reinhold Radloff, Anke Maresch

Zum Start ins Wochenende spielen ab 18 Uhr die "Mercuries" im Festzelt, das ab 17.30 Uhr geöffnet ist. Der Festplatz mit Ständen und Fahrgeschäften bietet ab 14 Uhr breite Unterhaltung. Der Samstag beginnt auf der Gautsch früh: Um 6 Uhr ist bei gutem Wetter eine Heißluftballon-Wettfahrt angesagt. Start ist hinter dem Festgelände. Am Nachmittag geht es Schlag auf Schlag: Ab 12 Uhr werden verdiente Sportler geehrt, ab 14 Uhr Fahrräder versteigert. Eine Stunde darauf findet eine Tischtennisvorführung statt, und um 19 Uhr steigen wieder Heißluftballone auf. Im Festzelt spielt am Abend die "Hausband".

Am Sonntag wird im Zelt in Königsbrunn geboxt

Der Sonntag gehört den Boxern: Im Zelt messen sich alle Alters- und Gewichtsklassen von 10 bis etwa 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am letzten Tag der Gautsch geht es übrigens noch einmal in die Luft: Ballonstart ist um 6 Uhr. Luftig wird es auch beim Modellflugtag des MC Wehringen, der vor 65 Jahren gegründet wurde und deshalb zum großen Flugtag am Samstag (ab 10 Uhr) einlädt.

In Schwabmünchen geht es mit echten Flugzeugen in die Luft: Auf dem Flugplatz in Schwabegg ist am Samstag von 10 bis 15 Uhr Flugtag für Menschen mit Behinderung.

Oldtimer stehen am Sonntag in Bobingen im Mittelpunkt: Der Automobil-Sport-Club Bobingen organisiert an der Singoldhalle ein Treffen. "Cars & Weißwurst" beginnt um 9 Uhr.

Auch kulturell hat das Wochenende einiges zu bieten. Am Samstag kommt Ludwig Seuss mit Band zum Open Air in die Ulrichswerkstätten (Einlass: 19 Uhr) nach Schwabmünchen. Fast gleichzeitig spielt Acoustic Revolution beim "Sommer 100" im Rathausgarten (ab 19.30 Uhr). In der Reihe ist am Sonntag um 19.30 Uhr ein weiteres Konzert mit "Saltbrennt" am Schrannenplatz geplant.

Serenaden bieten der Gesangsverein Fröhlichkeit und der Kinderchor Ohrwurm in Obermeitingen (Samstag, 19 Uhr, Feststadl), der Musikverein Untermeitingen und der Liederkranz Lechfeld (Sonntag, 17 Uhr, Grüne Mitte). Musik gibt's auch beim Benefizkonzert in St. Ulrich in Königsbrunn (Sonntag, 17 Uhr) und im Grünen Baum in Reinhartshofen, wenn am Sonntag ab 14 Uhr der Sänger- und Musikantenstammtisch stattfindet.