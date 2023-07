Veranstaltungstipps zum Wochenende: Stadtfest, Sommerfest oder Soirée?

Wo ist was los? Ein kleiner Überblick zeigt ausgewählte Termine am Wochenende in Bobingen, Königsbrunn, Schwabmünchen und der Region.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Das gilt an diesem Wochenende besonders, denn ein Termin jagt den nächsten. Größte Veranstaltung im südlichen Landkreis ist das Schwabmünchner Stadtfest, das am Freitag mit einer langen Tafel und der Musik der Arizona Outlaws im Stadtgarten beginnt.

An die aufgestellte Tafel kann sich jeder setzen und ratschen oder gemeinsam essen. Los geht's um 18.30 Uhr. Am Tag darauf stellen sich die Vereine entlang der Fuggerstraße vor und bieten verschiedene Aktionen an. Am Stadtplatz gibt es bis 23.30 Uhr gastronomische Angebote. Apropos Gastronomie: Nach der offiziellen Eröffnung um 11.30 Uhr am Samstag ist bis 13.30 Uhr Frühschoppen mit der Stadtmusikkapelle angesagt. Die Vespa-Freunde Lechfeld stellen derweil ihre Gefährte auf dem Schöffel-Parkplatz vor. Von 15 bis 18 Uhr haben verschiedene Vereine im Stadtgarten ein buntes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Zum Abschluss geben die "Schlager-Schlampen" ein Open-Air-Konzert. Doch damit nicht genug.

Open-Air-Konzerte am Abend in Schwabmünchen

Auch am Sonntag ist in Schwabmünchen viel los. Nach dem Frühschoppen mit dem Musikverein Schwabegg (10.30 bis 12.30 Uhr) sind die Vereine mit ihrem Bühnenprogramm (13 bis 15 Uhr) an der Reihe. Das Stadtfest beschließen Konzerte von "The Big Band Theory" und "Hautnah Music Live Band". Zum großen Programm gehören unter anderem auch Auftritte der Kinderchöre und Jugendschola der Pfarrei St. Michael (Freitag und Samstag um 18 Uhr im Pfarrzentrum) oder ein Bücherflohmarkt der Stadtbücherei (Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr). Der Start ins Wochenende gelingt auch außerhalb von Schwabmünchen.

Sportliches Festival in Königsbrunn bei der Eisarena und im Matrix

In Gennach beginnt am Freitagabend (18 Uhr) das dreitägige Dorffest (Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 9.30 Uhr). In Wehringen feiern die Mitglieder des Musikvereins am Rathausplatz ihr Sommerfest (Freitag, Samstag und Sonntag, ab 19 Uhr). In Bobingen steht am selben Abend das Mostfest am Wasserturm auf dem Programm. Der Sommerabend lässt sich auch am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld genießen: Dort lädt das Lech-Wertach-Orchester mit verschiedenen Solisten zur Soirée ein (Freitag, ab 19.30 Uhr). Sportlich und gleichzeitig gemütlich wird's in Königsbrunn: Auf dem Vorplatz der Eisarena ist der "Beach Sommer" angesagt, im Matrix ist ab Freitag Rampa Zamba - ein Skateboard-, BMX- und Scooter-Festival. Zum Abschluss ist am Sonntag Familientag (11 bis 18 Uhr).

Gefeiert wird außerdem bei der Integrationswerkstatt Bobingen und dem Bobinger Tisch (Sommerfest am Samstag, ab 11 Uhr). In der Untermeitinger Ortsmitte steht am Sonntag ab 10 Uhr das Bürgerfest auf dem Programm. In Walkertshofen ist am Wochenende Dorffest (Samstag ab 19 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr). Außerdem feiern die Mitglieder des Fischereivereins Königsbrunn am Samstag (15 Uhr) und des Arbeiter-Kranken-Unterstützungsvereins (ab 16 Uhr) ihr Sommerfest.