Veranstaltungstipps: Was ist am Wochenende los?

Feste, Feiern und große Hitze: An diesem Wochenende geht es heiß her im südlichen Landkreis Augsburg, wie die kleine Auswahl von Terminen zeigt.

Nach dreijähriger Pause ist sie wieder da: die XXL-Party auf dem Feuerwehrplatz in Scherstetten. Am Freitag erwartet die Besucher unter anderem Musik von DJ Tomcat und eine Lasershow. Einlass ist ab 20.30 Uhr ab 16 Jahren. Etwas ruhiger geht es am Freitagabend im Schwabmünchner Rathausgarten zu: Adi Hauke spielt beim "Sommer 100" ab 19.30 Uhr. Der richtige Start ins Wochenende steht auch in Königsbrunn auf dem Programm. Dort beginnt der "Beachsommer 2023". Der Vorplatz der Königsbrunner Eisarena verwandelt sich in eine große Strandlandschaft. Königsbrunns größter "Sandkasten" mit größerer Liegestuhlfläche und kostenlos nutzbarem Beachvolleyball-Feld lädt zum Ausruhen, Beachvolleyball-Spielen und Verweilen ein.

Tipps für das Wochenende: In Schwabmünchen geht es hoch her

In die Luft geht es am Freitag in Schwabmünchen: Dort beginnt auf dem Gelände des Luftsportvereins eine dreitägige Segelmodellflugmesse. Im vergangenen Jahr kamen tausende Besucher zu dem Flugspektakel auf dem Feld zwischen der Stadt und dem Ortsteil Schwabegg. Beginn ist um 9 Uhr - auch am Samstag und Sonntag. Wer italienische Musik liebt, ist am Samstag bei der "Notte Italiana" im Park des Unteren Schlösschens in Bobingen richtig. Ganz andere Musik spielen "Johnny und die Yooahoos" (Klosterlechfeld, 19.30 Uhr), nämlich Bluegrass – also Musik, die in den 1940er-Jahren in den Hügeln der Appalachen im Südosten der USA entstand.

Bekannte Klänge erwartet die Besucher bei der Schwabegger Serenade. Als Teil des „Sommer 100“ geben verschiedene Vereine am Samstag, 15. Juli, nach dem Gottesdienst ab 20 Uhr ein Gratiskonzert. Mit dabei sind der Chor Mosaik, die Eggertaler Alphornbläser, die Jagdhornbläser Schwabmünchen, der Kirchenchor und der Musikverein Schwabegg.

Viel Blasmusik in Scherstetten

Blasmusik erwartet Gäste auch in Scherstetten im Festzelt hinter der alten Schule. Ab 20 Uhr spielt am Samstag die Blaskapelle Scherstetten - ein Heimspiel, das um 20 Uhr beginnt. Tags darauf ist ab 11 Uhr Mittagstisch mit dem Musikverein D‘Schwarzachtaler und einer Oldtimer-Ausstellung. Weitere Höhepunkte sind "Würfel Blech" und das Kinderprogramm (ab 14 Uhr) sowie der Festausklang mit den Schmuttertaler Musikanten (ab 19 Uhr). Gemütlich wird's auch beim Dorffest in Burgwalden auf dem Anwesen von Familie Schuster (Samstag, ab 15 Uhr).

Einen besonderen Musikgenuss verspricht der Musiksonntag zum Jubiläum des Posaunenchors und des Pc-Orchester in Königsbrunn. Beginn ist um 11.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes.