Verdienstorden für zwei Persönlichkeiten aus dem Augsburger Land

Gisela Mahnkopf und Johannes Daxbacher erhalten das Verdienstkreuz der Bundesrepublik für ihren Einsatz.

Bayerns Europaminister Eric Beißwenger hat im Rokokosaal der Regierung von Schwaben im Beisein von Regierungspräsidentin Barbara Schretter das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik an Persönlichkeiten aus Schwaben verliehen. Zu ihnen gehörte die frühere Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf und der Judosport Johannes Daxbacher.

Europaminister Beißwenger sagte bei der Verleihung: „Sie haben so viel für die Menschen in Bayern und Deutschland getan. Wir sind auf Menschen wie sie, die sich für uns alle engagieren, angewiesen. Dazu zählen Sie ohne jeden Zweifel. Ohne Sie wäre Deutschland und Bayern, ein anderes Land, aber mit Sicherheit kein besseres. Jeder von Ihnen hat auf ganz eigene Art und Weise Herausragendes geleistet. Deshalb hat Ihnen der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz verliehen. Eine verdiente Anerkennung!“

An vielen Ausgrabungen beteiligt

Gisela Mahnkopf habe sich in hervorragender Weise um die Bodendenkmalpflege und die Erforschung und Vermittlung der Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Augsburg verdient gemacht, so Beißwenger. So war sie von 2003 bis 2021 im Vorstand des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg und als stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft für Archäologie in Bayern aktiv.

Auszeichnung Mahnkopf und Daxbacher Auch die frühere Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf erhielt den Verdienstorden. Foto: Michael Hochgemuth

Von 2010 bis 2022 war sie zudem Kreisheimatpflegerin für Archäologie und Bodendenkmäler im Landkreis Augsburg. Sie beteiligt sich seit vielen Jahren maßgeblich an der Durchführung zahlreicher archäologischer Ausgrabungen und Exkursionen und ist eine wichtige Vertreterin der Ehrenamtlichen in der Landesarchäologie.

Er zeigt, das Judo weltweit verbindet

Auf einem ganz anderen Feld ist Johannes Daxbacher aktiv: "Er zeichnet sich durch sein herausragendes Engagement im Judosport und durch sein Engagement bei Judo für Frieden und Entwicklung aus, sagte Beißwenger in der Laudatio. Als Mitbegründer der Judoabteilung im Polizeisportverein Königsbrunn übernahm der Bobinger zum Beispiel als Trainer, Ausbilder, Abteilungsleiter und Vizepräsident Verantwortung. Ferner wirkt er unter anderem als Chairman der „International Judo Federation“ und als Mitglied der „Police, Military and other Forces Commission“ der „European Judo Union“.

Wer den Verdienstorden erhält

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird vom Bundespräsidenten an Frauen und Männer für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, zum Beispiel auch Verdienste im sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich. Es sind Verdienste, die in der Regel unter Zurückstellung der eigenen Interessen über einen längeren Zeitraum mit erheblichem Einsatz erbracht wurden. Eine einzelne Leistung genügt im Allgemeinen nicht.