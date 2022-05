Vereinsvorsitzender unterschlägt 5000 Euro und landet vor Gericht

Plus Der Vorsitzende eines Vereins hat Vereinsgelder auf sein eigenes Konto überwiesen und Rechnungen gefälscht. Dafür muss er sich vor Gericht verantworten.

Er soll Vereinsgelder veruntreut und Rechnungen gefälscht haben. Dafür musste sich der Vorsitzende eines Vereins aus dem südlichen Landkreis nun vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, sechsmal Geld vom Vereinskonto auf sein eigenes Konto überwiesen zu haben. So soll er rund 5000 Euro unterschlagen haben. In zwei Fällen soll er der Buchhaltung außerdem falsche Rechnungen vorgelegt haben.