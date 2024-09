Vergiftung durch Kohlenmonoxid: Sofort den Notruf wählen

Peter plant seinen 18. Geburtstag und freut sich auf die Party im Bauwagen. Es soll bis tief in die Nacht gefeiert werden und dazu gehört ein deftiges Abendessen. Der Grill ist aufgebaut, die Stimmung ist gut und langsam bekommen die Gäste Hunger. Nur leider spielt das Wetter nicht mit und das Grillen wird in den Bauwagen verlegt. Dort kümmert sich Peter um die perfekte Glut. Es dauert nicht lange, bis Peter über starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel klagt. Benommen klettert er aus dem Bauwagen, seine Freunde erkennen an seinem roten Gesicht sofort, dass etwas nicht stimmt.

Auch an den Eigenschutz denken

Peter hat Kohlenmonoxid eingeatmet. Es entsteht, wenn organisches Material wie Kohle, Holz, Öl oder Erdgas unvollständig verbrennt, also ohne Sauerstoff nur glimmt. Es droht eine Gefahr für die Gesundheit, wenn man sich bei diesem Prozess im selben Raum befindet und das farb- und geruchlose Gas einatmet. Wenige Atemzüge reichen aus, um die lebensbedrohlichen Vergiftungserscheinungen zu verspüren. Der Betroffene klagt schnell über Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit, fühlt sich krank und wirkt benommen. „Als Helfer sollten Sie an ihren Eigenschutz denken und Feuerwehr und Rettungsdienst alarmieren“, empfiehlt Johanna Biefel, Notfallsanitäterin beim Bayerischen Roten Kreuz. „Vermeiden Sie, Kohlenmonoxid einzuatmen. Sollte es Ihnen möglich sein, den Betroffenen ohne Risiko aus dem Gefahrenbereich zu retten, unterstützen Sie ihn bei Erbrechen und wenden Sie bei Bewusstlosigkeit die stabile Seitenlage an. Sorgen Sie für Frischluft, beenden Sie die Verbrennung und warnen Sie Dritte.“

Die häufigste Vergiftung in Deutschland

Kohlenmonoxid ersetzt im Körper den Sauerstoff im Blut und verhindert, dass dieser aufgenommen, transportiert und verwendet werden kann. Das führt laut Rotem Kreuz zu gefährlicher Atemnot und kann nur aufwendig rückgängig gemacht werden (hoch dosierte Sauerstoffgabe und Druckkammer). Übrigens: In Deutschland ist die Kohlenmonoxidvergiftung die häufigste tödliche Vergiftung, die meist unbewusst erfolgt. Gründe hierfür können defekte Öfen, Schornsteine, Grills, Thermen oder auch Wasserpfeifen sein.

Auch den Giftnotruf wählen

Eine weitere bedrohliche Intoxikation ist die Ethanolvergiftung – Ethanol ist ein Bestandteil von alkoholischen Getränken. Die Alkoholvergiftung ist die weltweit häufigste und ist ab drei Promille lebensgefährlich. Notfallsanitäterin Biefel: „Sollten Vergiftungen durch feste oder flüssige Stoffe erfolgen (Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, Medikamente, Pflanzen), versuchen Sie Reste, Verpackungen oder Beipackzettel sicherzustellen. Die Symptome reichen bei Vergiftungen aller Art von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, Bauchkrämpfen bis zu Kreislaufproblemen, Atemnot, Bewusstlosigkeit bis hin zum Atemstillstand. Hausmittel, wie Milch trinken, bringen die Gefahr mit sich, dass der Giftstoff schneller in den Blutkreislauf gerät.“ Auch Erbrechen zu provozieren sei riskant, da der Giftstoff in die Atemwege gelangen könne und ätzende Stoffe wiederholt Schaden anrichten könnten. Daher sollte neben dem Notruf der Giftnotruf unter der Nummer 089/19240 gewählt werden, um Sofortmaßnahmen zu erfahren.

Serie: Aus den Augen aus dem Sinn: Bei den meisten liegt der Erste-Hilfe-Kurs länger zurück. In einer Serie sollen die Kenntnisse aufgefrischt werden. Vom Herz-Kreislauf-Stillstand bis zum Wespenstich: Anhand praktischer und realitätsnaher Beispiele geben Mitarbeiter des Roten Kreuz Tipps, die Leben retten können.