Verkehrsbelastung: Bürgermeister hoffen auf zügigen A30-Ausbau

Plus Wegen des Ausbaus der A30 rollen mehr Autos und Lastwagen durch Graben und Kleinaitingen. Die Bürgermeister sehen wenig Handlungsspielraum.

Um zu den großen Logistikzentren von Amazon, Hermes oder Lidl zu kommen, müssen Lastwagen derzeit über Kleinaitingen und Graben fahren. Denn die Anschlussstelle der B17 bei Kleinaitingen ist gesperrt. Grund dafür ist der Ausbau der A30. Seit Wochen rollt der Verkehr deshalb verstärkt durch die beiden Gemeinden - zum Ärger mancher Anwohnenden. Doch die Bürgermeister sehen kaum Handlungsmöglichkeiten.