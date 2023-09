Verkehrsunfälle in der Region: Aktuelle Statistik macht Polizei Sorgen

Plus Immer mehr Menschen verunglücken auf den Straßen, auch im Landkreis Augsburg. Eines fällt dabei besonders auf.

20 Unfalltote im Einsatzbereich: Das ist die traurige Zwischenbilanz der Polizei Schwaben Nord in diesem Jahr. Eine Verkehrsgruppe ist dabei besonders oft betroffen.

„Wir haben bereits im September dieses Jahres einen traurigen Höchstwert“, berichtete Michael Riederer in einer Medienrunde über den aktuellen Stand. Er ist seit Januar Vizepräsident des Präsidiums, das Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst. „Bis zum 15. September verzeichneten wir 20 Unfalltote, neun davon mit dem Fahrrad.“ Damit sei fast jeder zweite Getötete im Polizeibereich ein Radfahrer gewesen. Zum Vergleich: 2020 waren es im Einsatzgebiet sieben getötete Radfahrer, in den Jahren 2021 und 2022 jeweils fünf.