Verspätung beim Müll: Gelbe Säcke bleiben tagelang liegen

Plus Tagelang werden die Gelben Säcke nicht abgeholt. Mehrere Gemeinden im südlichen Landkreis sind betroffen. Seit Anfang des Jahres ist eine neue Firma zuständig. Sie nennt einen Grund für die Verspätung.

Langsam hat er es satt: Tagelang musste Oliver Strahl aus Mittelneufnach warten, bis die Gelben Säcke vor seiner Tür eingesammelt wurden. Es war nicht das erste Mal - erst vor wenigen Wochen war der Müll fünf Tage liegen geblieben. Dabei hatte Strahl gehofft, dass die Abholung im neuen Jahr besser klappt. Denn seit Januar ist mit der Firma Knettenbrech aus Türkheim ein anderes Unternehmen zuständig.