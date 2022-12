Viele Helfer im Landkreis Augsburg müssen um Spenden ringen

Während viele Menschen mit den steigenden Kosten zu kämpfen haben, gehen die Spendeneinnahmen bei den größeren Hilfsorganisationen zurück. Es gibt auch Ausnahmen.

Das Rote Kreuz im Landkreis Augsburg rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Spendengelder um etwa ein Drittel. "Wir spüren, dass die Leute ihre Ausgaben reduzieren", sagt BRK-Geschäftsführer Thomas Haugg, "und dafür haben wir auch großes Verständnis."

Es sei klar, dass die Menschen nicht sicher seien, wie sie die gestiegenen Kosten und Preise stemmen sollen. Im Vergleich zum Vorjahr liege man bei den Spenden momentan etwa 40 Prozent unter dem Aufkommen von 2021, am Jahresende werden es etwa 33 Prozent weniger sein. Auch die rund 15.500 Fördermitglieder des BRK werden weniger, allein weil die Menschen sterben, so Haugg, aber neuerdings geben einige auch ihre Mitgliedschaft aus Kostengründen auf. Diese kommen zu den Verlusten von etwa 800 Fördermitgliedschaften pro Jahr noch dazu. Etliche haben auch schon zu Jahresanfang an das BRK für für die Ukraine gespendet. Diese zweckgebundenen Mittel seien aber komplett an das Deutsche Rote Kreuz und das Rote Kreuz im Kriegsgebiet weitergeleitet worden. BRK-Geschäftsführer Thomas Haugg betont: "Wir werden unsere Hilfsangebote nicht reduzieren."

Hilfsorganisationen verzeichnen weniger Unterstützung

Viele Spenden nimmt der Bunte Kreis in der Weihnachtszeit ein. Aber bereits jetzt bemerken die Verantwortlichen einen deutlichen Rückgang: "Wir spüren, dass die Menschen selbst oftmals in großen Nöten sind, daher sind auch die Spenden rückläufig", so Vorstandsmitglied Astrid Grotz. Positiv vermerkt sie aber, dass zwar die Höhe der Einzelspenden zurückgegangen ist, aber es dafür mehr kleinere Spenden gibt. "Das zeigt uns, dass das Bewusstsein, dass hier Hilfe vor Ort bei den Kindern und Familien ankommt, weiterhin vorhanden ist", so Grotz.

Rückläufig sind die Spenden auch bei der Kartei der Not. "Wir hatten einen verhaltenen Sommer", sagt deren Geschäftsführer Arnd Hansen. Das sei allerdings verständlich, weil die Menschen derzeit nicht zuletzt auch wegen der Energiekosten verunsichert seien. "In den letzten drei bis vier Wochen hat die Spendenbereitschaft aber wieder zugenommen, und wir haben wieder eine gute Unterstützung." Dabei sei bemerkenswert, dass die Menschen, aber auch viele mittelständische Unternehmen, die gerade gute Umsätze machen, weniger weltweit spenden als früher, sondern gezielt Organisationen in der Region aussuchen: "So unterstützt uns zum Beispiel auch ein Stromunternehmen aus München", sagt Hansen.

Aktuell ist die Spendenbereitschaft größer

Mittelfristig befürchtet auch der Caritasverband Schwabmünchen und Umgebung, dass Menschen wegen knapperer Mittel und Firmen in Rezessionszeiten zurückhaltender werden. Derzeit gebe es aber keinen Einbruch bei den Spenden, sagt Andreas Claus. Er sagt: "Aktuell erleben wir viel Hilfsbereitschaft, besonders wenn es um die Tafeln geht, die gerade sehr herausgefordert sind, weil die Kundenzahlen steigen und die Lebensmittel teilweise weniger werden. Das betrifft Geld- wie Sachspenden. Ich war sehr positiv überrascht, dass auch bei den Sammelaktionen in den Supermärkten viele Mitbürger nicht nur einen, sondern mehrere Artikel zusätzlich für die Tafel gekauft haben. Da war ich mir zuvor nicht so sicher, da die Lebensmittelpreise ja zurzeit massiv steigen."

Der Caritasverband versuche auch, neue Wege im Spendensammeln zu gehen. Im Gebrauchtkleidermarkt Klamotte, in einigen Fischacher Läden und auch auf Weihnachtsmärkten wie kürzlich dem "Hoigarta" in Mittelstetten gibt es Tafel Schokolade zu kaufen. Unter dem Motto "Nugat trifft Nächstenliebe" erhält jeder Käufer für zehn Euro etwas zum Genießen oder zum Verschenken und hilft gleichzeitig der Tafel. Der Einrichtung helfen wollte jüngst auch eine sehr großzügige Spenderin: Sie schenkte 1000 Euro, um Tafel-Kunden einen Besuch auf dem Hoigarten, dem Weihnachtsmarkt in Schwabmünchen, zu ermöglichen. Die Caritas konnte zahlreiche Gutscheine verteilen, die Bedürftige zum Beispiel für einen Punsch oder eine Bratwurst einlösen können. "Ein schönes Zeichen, dass vor Weihnachten niemand ausgeschlossen sein soll", sagt Claus.

Tombola auf dem Niklausmarkt kommt sehr gut an

So ein Zeichen erlebten auch die Helfer des Königsbrunner Hilfsfonds für in Not geratene Mitbürger am Wochenende. Innerhalb von zwei Tagen waren beim Niklausmarkt die 1200 Lose der Tombola verkauft. Auch der Adventskalender der Einrichtung war stark nachgefragt. Der Erlös der beiden Angebote und die Standgebühren des Hobbykünstlermarkts, der ebenfalls vom Hilfsfonds organisiert wird, gehen ohne Abzüge an Einrichtung. "Die Spendenbereitschaft war groß und auch das Verständnis, dass es bei uns Menschen in Armut gibt", sagt Brigitte Holz vom Hilfsfonds. Er unterstützt seit 1986 Menschen ohne Beachtung von Nation, Rasse, Geschlecht oder Religion, die unverschuldet unserer Hilfe bedürfen oder von einem schweren Schicksal getroffen wurden, das sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. (mit dav, lig, inst)

