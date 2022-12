Gleich vier Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei aus dem südlichen Landkreis Augsburg: zwei aus Bobingen, einen aus Königsbrunn und einen aus Oberottmarshausen.

Einen geparkten schwarzen Pkw Audi hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lindauer Straße in Bobingen im Zeitraum Samstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 25. Dezember, angefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei wurde das Heck des Fahrzeuges beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Eine weitere Verkehrsunfallflucht in Bobingen gab es am Samstag, 24. Dezember, zwischen 14 und 22 Uhr in der Ostpreußenstraße auf Höhe der Hausnummer 2. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten weißen VW an der Fahrertür. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1200 Euro.

Bereits am Freitag, 23. Dezember, wurde ein geparkter schwarzer Nissan in Oberottmarshausen in der Eichenstraße vor Hausnummer 6 angefahren und an der Frontstoßstange beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Und ebenfalls am Freitag wurde in Königsbrunn gegen 10.15 Uhr ein grauer Mazda in der Bgm.-Wohlfarth-Straße vor Hausnummer 95 angefahren und auf der linken Seite der hinteren Stoßstange beschädigt. Sachschaden: 500 Euro. In allen vier Fällen bittet die Polizei Bobingen um Hinweise unter Telefon 08234/96060. (AZ)