Völkerverständigung geht durch den Magen

Der deutsch-türkische Freundschaftsverein mit Arif Diri an der Spitze bringt Menschen zusammen: Jüngst wurden 400 Euro für die Kartei der Not gesammelt.

Beim deutsch-türkischen Freundschaftsverein Bobingen geht Verständigung durch den Magen. Wie ist der Verein eigentlich auf die Idee gekommen, Persönlichkeiten aus dem Landkreis zum gemeinsamen Kochen und Essen einzuladen?



Arif Diri: Die Idee entstand vor elf Jahren. Damals war Grabens Bürgermeister Andreas Scharf als Ehrengast zum türkischen Frühstück in Bobingen eingeladen. Er lud im Anschluss den Freundschaftsverein in seine Gemeinde ein, um gemeinsam einen türkischen Kochkurs zu veranstalten. Im Oktober 2013 wurde im Kulturzentrum Graben gemeinsam gekocht.

Was kam auf den Tisch?



Diri: Unter Anleitung der Hobbyköchin Kadriye Diri zauberten die 14 Teilnehmer ein leckeres Menü aus typisch türkischen Gerichten. Das gemeinsame Kochen und Essen mit dem Bürgermeister hat so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem als Vorsitzender auch andere Persönlichkeiten aus dem Landkreis und Bobingen zum Kochkurs nach Bobingen einlade. Der Kurs findet zweimal im Jahr statt.

Wer denkt sich aus, was auf den Tisch kommt?



Arif Diri: Meine Frau Kadriye Diri schlägt dem Vorstand des Freundschaftsvereins etwas vor.

Bislang wurde bei den Treffen überwiegend türkisch gekocht. Gibt es auch schwäbische und türkische Spezialitäten, die sich kombinieren lassen?



Diri: Bis jetzt hat niemand nachgefragt. Wir könnten aber auf Wunsch auch zum Beispiel schwäbische Spätzle ins Menü aufnehmen.

Gemeinsam gut zu essen ist nur ein Aspekt einer Freundschaft. Was würden Sie sich noch für die deutsch-türkische Freundschaft wünschen?



Diri: Ein Wunsch wäre eine Kooperation mit dem Kulturamt Bobingen und örtlichen Vereinen, damit wir einen Tanzabend mit deutsch-türkischer Musik veranstalten könnten. Eine andere Idee wäre ein deutsch-türkischer Schrebergarten, eventuell gefördert und unterstützt durch das Begegnungsland Lech-Wertach. Der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein ist ja auch Mitglied beim Begegnungsland.

Zur Person: Arif Diri ist seit 2023 Vorsitzender des Freundschaftsvereins, der über 200 Mitglieder hat. Beim jüngsten Kochkurs wurden 400 Euro für die Kartei der Not gesammelt. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hilft Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.