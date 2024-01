Vom Reiseverkehr zum Journalismus in Teilzeit

Kristina Orth ist die neue Volontärin bei der Schwabmünchner Allgemeinen Zeitung.

Sie ist die erste Volontärin in Teilzeit bei der Augsburger Allgemeinen - eine Art Pilotprojekt der Günther-Holland-Journalistenschule. Zuvor hat Kristina Orth für die Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen abends am Wochenende Termine wie Konzerte und Lesungen besucht und durfte Orte wie das Kindertheater Eukitea und das Parktheater in Göggingen kennenlernen. Nach einem kurzen Abstecher nach Wertingen ins Lokale, ging es weiter in den Seitenbau, genannt "Regiodesk."

Von der Theorie zur Praxis

Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau, danach folgte das Studium der Geschichte und Literatur. Aber neben der theoretischen Welt in Büchern hat sie die praktische Realität gelockt. Deshalb war sie Praktikantin im Frauenhaus und im Bukowina Institut. Von dort ging es dann weiter als Guide im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben. Nun ist freut sie sich, die Menschen und die Gegend in Schwabmünchen kennenzulernen. (AZ)