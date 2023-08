Vom Warmduscher zum Kaltduscher

Im Augenblick zieht es nur wenige Menschen in die Freibäder. Dabei ist kaltes Wasser gar nicht so schlecht für den Körper.

Die Freibad-Saison droht im Augenblick ins Wasser zu fallen. Seit Ferienbeginn leiden die Bäder unter einer akuten Besucher-Flaute. Bei windigen 15 Grad zieht es nur die Hartgesottenen ins Wasser. Das müsste aber nicht so sein, meinen Trendsetter im Internet.

Pfarrer Kneipp hatte Recht

Zum einen sollten Warmduscher in Zeiten von hohen Gas- und Stromkosten aus finanziellen Gründen zu Kaltduschern werden. Zum anderen fördert das kalte Wasser die Gesundheit. Das wusste schon der Wörishofer Wasserdoktor Sebastian Kneipp, der Kurgäste mit kaltem Wasser aus der Gartengießkanne malträtierte. Brrrr. Aber so falsch lag Kneipp mit seinen Wassergüssen nicht, wie eine Studie niederländischer Forscher vor einigen Jahren zeigte. Sie stellten fest, dass sich bei den Kaltduschern die Krankenstände über drei Monate hinweg um fast ein Drittel reduzierten.

Der Sommer kommt zurück

Wer auf den Geschmack gekommen ist und Kaltduscher werden will, sollte schon in jedem Fall vorher vom Arzt untersuchen lassen. Wer weiterhin als Warmduscher Sonne und angenehm temperiertes Wasser bevorzugt: In den nächsten Tagen kommt der Sommer zurück. Dann verebbt auch wieder die Flaute in den Freibädern.