Landkreis Augsburg

vor 1 Min.

Vor diese Herausforderungen stellen Krähen Gemeinden im Kreis Augsburg

Plus In Klosterlechfeld führen die Krähen 1:0, in Königsbrunn reißen sie Löcher in den Fußball-Rasen. Eine andere Gemeinde ist erfolgreicher im Duell mit den Vögeln.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Wenn nicht gerade 22 Fußballspieler und ein Schiedsrichter das Feld auf und ab traben, ist auf den Plätzen des TSV Königsbrunn an der Wertachstraße dennoch einiges los. Dann sind es Dutzende, die den Rasen belagern. Keine Sportler, sondern Krähen. Fußball-Abteilungsleiter Rico Jahnke sagt: "Die richten einen ganz schönen Schaden an." Das tun die intelligenten Tiere, die Werkzeuge benutzen und sich laut Studien menschliche Gesichter merken können, auch an andere Orten im Landkreis Augsburg. In Klosterlechfeld wollen sie sich nicht vom Friedhof in ein Wäldchen umsiedeln lassen. Und liegen 1:0 in Führung. Felix Vogt-Pokrant, der als Biologe mit dem Schwerpunkt Artenschutz für die Regierung von Schwaben arbeitet, sagt: "Das ist ein verrückter Fall, den wir so noch nicht erlebt haben."

Saatkrähen lieferten sich in Klosterlechfeld ein Wettrennen mit Bauhofarbeitern. Letztere haben Ende Februar 44 alte Nester vom Friedhof mit einer Hebebühne in ein Kiefernwäldchen an der Straße nach Schwabstadl umgesetzt. Die Krähen hatten keine Lust auf den Umzug, bauten neue Nester am Friedhof. Die Bauhofarbeiter entfernten sie. Die Krähen bauten schneller neue. Dann kam die Feuerwehrspritze beim Entfernen zum Einsatz. Die Krähen erhöhten ihr Neubau-Tempo weiter. Am Ende legte ein Vogel noch am selben Tag ein Ei in ein frisch gebautes Nest – eine Geschwindigkeit, die selbst Experten bis dahin kaum für möglich gehalten hatten. Zur Brutzeit musste die Vergrämung dann abgebrochen werden, denn die Tiere haben einen hohen Schutzstatus. "Die Saatkrähen haben zumindest für dieses Jahr gewonnen", sagt Vogt-Pokrant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen