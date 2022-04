Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wahlen in Frankreich: Wie ist die Stimmung in den Partnerstädten?

Plus In Frankreich stehen am Sonntag die Präsidentschaftswahlen an. Prognosen zeugen von einem gespaltenen Land. Das zeigt sich auch in den Partnerstädten des Augsburger Lands.

Über 2300 Städtepartnerschaften verbinden Deutschland und Frankreich. Dazu zählen auch über 20 Kommunen im Landkreis Augsburg. Am Sonntag blicken daher auch viele Menschen in der Region gespannt auf die Wahlen im Nachbarland: Wird der amtierende Präsident Emmanuel Macron von der Rechtspopulistin Marine Le Pen abgelöst werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen