Die Wahlkreisreform geht an den Menschen vorbei

Der südliche Landkreis Augsburg soll für die Bundestagswahl 2025 aufgeteilt werden. Das geht schief, meint Autor Maximilian Czysz.

Schon bei den Bauernprotesten hat sich gezeigt, dass die aktuelle Regierung ein großes Kommunikationsdefizit hat. Die Kritik war in den vergangenen Tagen mehr als deutlich: Die Landwirte fühlen sich alles andere als von der Ampel mitgenommen. Entsprechend gesunken ist die Akzeptanz der Regierung, die seit ihrer Wahl im Krisenmodus ist und trotzdem viele Weichen gestellt hat.

Wahlkreise auf dem Reißbrett umzuformen, ist falsch

Politik bedeutet, gemeinsam mit den Menschen Verbesserungen zu erarbeiten. Davon kann bei der beabsichtigten Wahlkreisreform keine Rede sein. Die Entscheidung geht an den Menschen vorbei. Memmingen und das Unterallgäu passen genauso wie das Ostallgäu mit Kaufbeuren nicht zu den Gemeinden im Augsburger Land, das ganz klar auf das schwäbische Zentrum Augsburg fixiert ist. Einen Wahlkreis allein am Reißbrett wegen der Einwohnerzahlen umzuformen, ist falsch und stiftet nur Verwirrung. Am Ende kommt es zu einer gefährlichen Entwicklung: Politikverdrossenheit.

