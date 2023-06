Wie hoch ist die Waldbrandgefahr? Das sagen Experten aus der Region

Die Regierung von Schwaben hat eine Luftbeobachtung zur Vorbeugung von Waldbränden angeordnet. Wie Forst- und Landwirte das Gefahrenpotenzial derzeit bewerten.

Nach vielen regnerischen Phasen scheint im Augsburger Land endlich die Sonne. Für Bürgerinnen und Bürger ist das schöne Wetter eine gute Gelegenheit, um allerlei vergnüglichen Aktivitäten in der Natur nachzugehen. Doch die warmen Tage geben auch Anlass zur Sorge: Denn die Trockenheit der Böden kann schnell zu Waldbränden führen. Die Regierung von Schwaben hat daher eine vorbeugende Luftbeobachtung angeordnet.

Im Zuge dessen wird nach Angaben der Regierung von Schwaben in den Nachmittagsstunden über bewaldeten Flächen im Bereich der Landkreise Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg und Aichach-Friedberg geflogen. Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten über den Wäldern nach Brandherden Ausschau und überwachen auch bereits gelöschte Brände, um eine erneute Ausbreitung zu verhindern. Die Maßnahme wurde bereits in den letzten Jahren in Schwaben durchgeführt. Dabei seien einige Waldbrände frühzeitig entdeckt worden und hätten schnell gelöscht werden können, heißt es von der Regierung von Schwaben. Die Kosten der Maßnahme trägt der Freistaat Bayern.

Die Zeit für offene Feuer ist vorbei, im Wald ist Vorsicht geboten

Besteht hierzulande momentan schon akute Waldbrandgefahr? Kreisobmann Martin Mayr vom Bayerischen Bauernverband betrachtet die Austrocknung der Böden mit Sorge. Bis vor drei Wochen habe es viel geregnet, was dazu geführt habe, dass die Böden gut mit Wasser versorgt waren. "Doch jetzt wird es wieder eng mit dem Wasser." Aus landwirtschaftlicher Sicht brauche man auf dem Grünland und auf den verkrusteten Ackerböden den Regen. "Bis zum Sonntag habe ich den Sonnenschein mit Freude gesehen, jetzt betrachte ich ihn eher mit Sorge", sagt der Kreisobmann. Die Waldbrandgefahr sei auf jeden Fall da: "Wenn es diese Woche noch mal trocken bleibt, dann mit Sicherheit", schätzt er. Und er warnt vor offenem Feuer im und um den Wald: "Dafür ist die Zeit gerade vorbei."

Etwas gelassener blickt Forstbetriebsleiter Hubert Droste vom Forstamt Zusmarshausen auf das Thema. "Im Augenblick ist der Waldboden noch mit Wasser versorgt, auch wenn wir durch den Ostwind zunehmend eine Austrocknung feststellen", erklärt er. Entscheidend bei dem Thema sei die Bodenvegetation. Die sei im Wald relativ geschützt und dadurch noch gut versorgt. Waldbrandgefahr in den hiesigen Bereichen sei immer dann gegeben, wenn abgestorbene Vegetationsteile und Gras aus dem Vorjahr im Frühjahr trocken seien. "Diese brennen dann wie Zunder." Frisches Grün habe dagegen hohen Wassergehalt, das brenne nicht so schnell. Zudem gebe es hierzulande keine Kiefernwälder oder ähnliches. Er stufe die Waldbrandgefahr im Moment daher als noch eher gering ein.

Die vielen Pfützen waren für Stechmücken ideal, um sich fortzupflanzen

Die aktuellen Wetterschwankungen haben noch eine Sache zur Folge: Die Stechmücken sind wieder unterwegs. Wie hängt das mit dem aktuellen Wetter zusammen? "Es wird sicher jeder mitbekommen haben, dass wir heuer schon sehr früh und sehr intensiv mit den Stechmücken zu kämpfen haben", sagt Droste. Durch die häufigen Niederschläge der vergangenen Wochen hätten sich viele Pfützen gebildet. Das sei für die Plagegeister das ideale Medium gewesen, um sich fortzupflanzen. "Die Pfützen haben wir im Wald immer noch." Es sei absehbar, dass man mit den Schnaken noch eine Weile zu kämpfen habe. Wenn es trockener werde, könne es aber auch sein, dass sich das wieder reduziere. "Aber das wollen wir nicht unbedingt hoffen, wir brauchen ja auch Niederschläge."

Es bleibt überwiegend sonnig, kommende Woche gibt es mehrere Schauer

Die wird es aber in den nächsten Tagen eher nicht geben. Der Deutsche Wetterdienst sagt eine weiterhin sonnige und warme Zeit voraus. Am Mittwoch wird es heiter bis wolkig, mit Höchsttemperaturen bis zu 24 Grad, am Donnerstag ziehen vereinzelt Schauer durch. Das Wochenende beginnt am Freitag sonnig und mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad. Auch Samstag bleibt es meist freundlich und warm, am Sonntag werden auch Wolken erwartet. Am Montag wird es voraussichtlich regnen. Am Dienstag und Mittwoch sagen die Prognosen Gewitter voraus, es bleibt jedoch weiterhin warm.