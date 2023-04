Wandbefestigung mit dem richtigen Dreh

Einfach selber machen: Wie ein Regal an die Wand gebracht wird und dort auch hält, berichtet ein Experte aus Graben.

Das neue Bücherregal soll an der Wand befestigt werden, Löcher müssen gebohrt und Befestigungsdübel gesetzt werden. "Diese Arbeiten können auch von einem Ungeübten gemacht werden", sagt Sascha Pytka, Inhaber der gleichnamigen Trockenbaufirma aus Graben.

Wichtig sei im Vorfeld, die genaue Position der für die Aufhängung benötigten Bohrlöcher zu bestimmen. "Bevor die Markierungen angezeichnet werden, sollte die Wand an den beabsichtigten Bohrstellen auf etwaige Leitungen für Strom, Wasser, Gas oder Netzwerke mit einem handelsüblichen Leitungstester überprüft werden", rät er für Stellen, an denen man sich nicht sicher ist.

Bei Dübeln auf die Qualität achten

Billigdübeln lehnt der Fachmann rigoros ab. Zur Befestigung empfiehlt er Qualitäts-Dübel. "Die sind für nahezu alle Wandmaterialien wie Ziegel, Trockenbauplatten oder Gasbetonsteine nutzbar, da sie sich der Struktur des Baumaterials anpassen", sagt er. "Auf den Verpackungen sind alle notwendigen Maße wie auch die zu nutzende Bohrergröße angegeben." Wichtig: Das Bohrloch sollte einen Millimeter kleiner sein als der benutzte Dübel.

Pytka benutzt für die Wand statt speziellen Steinbohrern normale Metallbohrer. "Die schneiden sich langsam ins Material. Auf keinen Fall ist, mit Ausnahme von Betonmauern, die Schlagbohrfunktion zu nutzen", rät er, um das Bohrloch nicht auszuschlagen oder die Wand zu beschädigen. Die Bohrtiefe ergibt sich aus der geplanten Einschraubtiefe von Schraube oder Haken plus ungefähr zwei Millimeter Zuschlag. "Am besten die ermittelte Länge auf den Bohrer übertragen und mit einem Klebeband markieren. So bohrt man nicht zu tief", erklärt er.

Staubsauger nicht vergessen

Das Bohren selbst sei nicht kompliziert. "Bohrer fest einspannen, Bohrmaschine immer waagerecht halten und nach langsamem Anlauf der Maschine bei mittlerer Drehzahl unter leichtem Druck an den markierten Stellen bohren", beschreibt der Trockenbauer. Um sich nachträgliche Reinigungsarbeiten zu ersparen, sollte ein Helfer kurz unterhalb der Bohrstelle einen Staubsauger halten, damit der Bohrstaub nicht Wand und Boden verschmutzt. Nachdem die gewünschte Tiefe des Bohrlochs erreicht ist, wird der Bohrer bei langsamer Drehzahl aus dem Loch herausgezogen, überschüssiger Bohrstaub wird dadurch nach außen befördert.

Damit der Putz nicht beschädigt wird

Nach dem Bohren wird der Dübel bis zur Ebene mit der Wand eingesetzt. Sollte dies schwer gehen, kann mit einem Hammer nachgeholfen werden. "Dabei empfiehlt es sich, ein Holz über den Dübel zu halten, damit der Putz auf der Wand nicht aus Versehen beschädigt wird", so Pytka. Nun noch die Schrauben oder Haken gerade in den Dübel drehen. Dem Aufhängen des Regals steht nichts mehr im Weg.