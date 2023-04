Wann es beim Manöver Air Defender 23 am Himmel über der Region laut wird

"Air Defender 23" heißt das Luftmanöver, das im Juni über Deutschland stattfindet. Auch das Lechfeld ist darin eingebunden. Die Übungen werden zu hören sein.

"Gemeinsam stärker", steht auf dem Logo, das für die größte Verlege-Übung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato entworfen wurde. Über 220 Flugzeuge aus 18 Nationen werden vom 12. bis 23. Juni an "Air Defender" im europäischen Luftraum teilnehmen. Auch der Flugplatz auf dem Lechfeld ist eingebunden. Das wird hörbar sein.

Foto: Bundeswehr, Luftwaffe

Nach den aktuellen Planungen der Luftwaffe wird Deutschland in drei Übungsräume eingeteilt. Jeder erhält ein eigenes Zeitfenster. Der Übungsraum Süd wird zwischen 14 und 16 Uhr für die militärische Nutzung reserviert. Die Übungsräume sind weitgehend identisch mit den bereits von der Luftwaffe genutzten Flugkorridoren. Sie sind im jeweiligen Zeitfenster für den zivilen Luftverkehr gesperrt. Am Wochenende, 17./18. Juni, finden keine Übungsflüge statt. „Wir fliegen an zehn Tagen im gesamten Übungszeitraum – zehn von 365 Tagen. Ich denke, das ist ein hinnehmbarer Anteil für die Verteidigung unserer aller Freiheit und Demokratie", sagt der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz.

Deutschland hat die Federführung bei "Air Defender 23"

"Air Defender 23" ist eine multinationale Übung, die von Deutschland geplant und geführt wird und an der sich insgesamt 24 Staaten beteiligen. Sechs Nationen entsenden Beobachter oder arbeiten an der Logistik mit. Allein die Air National Guard will 100 Flugzeuge aus 35 US-Bundesstaaten hauptsächlich an die vier Standorte Schleswig, Wunstorf, Spangdahlem und Lechfeld in Deutschland bringen. Das große Ziel: Es soll gezeigt werden, dass eine große Anzahl an Nationen gemeinsam einem potenziellen Angreifer begegnen kann. Und das unter der Führung Deutschlands. Um für einen realen Krisenfall gerüstet zu sein, müssen Piloten und Besatzungen dort üben, wo sie im Ernstfall eingesetzt werden.

Über 200 Flugzeuge aus 18 Nationen sind an dem Manöver beteiligt

Laut der Bundeswehr werden 220 Flugzeuge, 23 verschiedene Flugzeugtypen sowie bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten erwartet. 64 Flugzeuge sind davon von der deutschen Luftwaffe. Zum ersten Mal über Deutschland zu sehen sind F-35-Kampfflugzeuge aus den USA und den Niederlanden. Auch einen Nato-Awacs-Aufklärer haben diese Länder im Schlepptau. Erwartet wird auch ein Transportflieger der japanischen Luftstreitkräfte.

