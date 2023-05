Warnstreik: Es trifft die Bahnpendler auf dem Lechfeld

Die Bayerische Regiobahn fährt bis Dienstagabend nicht. Es wird keinen Schienenersatzverkehr geben. Go -Ahead ist nicht betroffen.

Der geplante 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn ist abgewendet. Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft stimmten noch rechtzeitig einem Vergleich zu. Der aber gilt nur für die Bahn. Züge anderer Anbieter wie der Bayerischen Regiobahn fallen aus.

Aller Voraussicht nach wird in den fünf Netzen der Regiobahn ( BRB) bis Dienstagabend kein Zugverkehr stattfinden können. Auch ein Ausweichen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen sei nicht möglich, teilte das Unternehmen am Sonntagvormittag mit. Der Grund: Viele regionale Busunternehmen sind Tochtergesellschaften der DB und befinden sich deshalb voraussichtlich ebenfalls im Streik. Wie an den beiden vorausgegangenen Streiktagen sei wieder davon auszugehen, dass das Personal der DB, das für Infrastruktur und Bahnbetrieb unerlässlich ist, streiken wird.

Go-Ahead ist nicht betroffen

Der angekündigte Bahn-Streik bei Go-Ahead wurde am Samstagabend kurzfristig abgesagt. "Wir gehen aktuell davon aus, dass sämtliche Go-Ahead-Zugverbindungen stattfinden werden“, teilt die Verkehrsgesellschaft mit. Allerdings könne man nicht ausschließen, dass es vereinzelt zu Auswirkungen aufgrund der Ankündigung des EVG-Warnstreiks auf den regulären Zugverkehr kommen kann. Das Unternehmen bittet seine Fahrgäste darum, sich vor der Reise unter www.bahn.de zu informieren.

Erste Züge wurden am Sonntagabend aus dem Betrieb genommen

Damit der Zugverkehr am Mittwochmorgen möglichst reibungslos wieder aufgenommen werden könne, mussten die Fahrzeuge der BRB teilweise schon vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntagabend um 22 Uhr in die Abstellmöglichkeiten fahren. Die ersten Züge wurden deshalb schon nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen. Fahrgäste können sich auf der Webseite www.brb.de über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren.

Die Züge der Bayerischen Regiobahn im Netz Ammersee-Altmühltal verkehren unter anderem auf den Strecken Schongau – Weilheim – Geltendorf – Augsburg sowie von Augsburg nach Gessertshausen. Die Züge im Netz Ostallgäu-Lechfeld verkehren auf den Strecken Augsburg – Füssen, Augsburg – Landsberg und München – Füssen. Die Bayerische Regiobahn ist ein Tochterunternehmen der weltweit aktiven Transdev-Gruppe.

Lesen Sie dazu auch