Der Gelbe Sack hat noch nicht ganz ausgedient

Die Meinungen zur Einführung der Wertstofftonne im Landkreis Augsburg gehen auseinander. Die Einen waren froh, die bislang genutzten Gelben Säcke endlich loszuhaben, Andere klagten über eine weitere Tonne, die es unterzubringen gilt. Mittlerweile sind fast alle Tonnen an die Bürger verteilt. In einigen Gebieten konnte die Entsorgungsfirma Kühl noch nicht alle Container bereitstellen. Betroffen ist vor allem der nördliche Landkreis, sowie Graben, Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Königsbrunn. Das soll aber kein Problem sein, wie Daniela Bravi vom Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Augsburg erklärt: „Dort, wo die Container fehlen, dürfen die Gelben Säcke oder durchsichtige Säcke verwendet werden. Bis Ende Januar sollten alle Wertstofftonnen ausgeliefert sein“. Trotz vieler Informationen rund um die neuen Tonnen wird in Sozialen Medien über die Nutzung der Gefäße diskutiert. Daniela Bravi hat einige Fragen beantwortet.

Darf die Wertstofftonne mit dem Gelben Sack oder anderen Beuteln befüllt werden?

Die Tonne darf mit den Säcken befüllt werden. Besser ist es jedoch, die Tonnen lose zu befüllen, weil dadurch mehr reinpasst. Zudem ist es für die Sortierung einfacher, denn dann müssen die Säcke in der Verwertungsanlage nicht noch aufgerissen werden.

Kann man, wenn die Tonne voll ist, noch vorhandene Gelbe Säcke daneben stellen?

In einer Übergangszeit von gut einem halben Jahr wird dies möglich sein. Danach sollten die Haushalte Tonnen nachgefordert haben. Die zusätzlichen Säcke bedeuten einen deutlich höheren Arbeitsaufwand für die Müllwerker.

Wie kommen Bürger an eine weitere Tonne, wenn sie feststellen, dass die bisher ausgelieferte Zahl nicht genügt?

Ein Anruf beim Abfallwirtschaftsbetrieb genügt, auch über das neue Bürgerportal ist dies für Grundstückseigentümer möglich. Die Bereitstellung einer weiteren Tonne ist kostenlos.

Was ist mit eventuell schon vorhandenen Tonnen?

Es werden nur Tonnen vom Landkreis oder der Firma Kühl geleert. Private Tonnen haben keinen Transponder, der für die Leerung notwendig ist.

Bei Gelben Säcken war jeweils das vom dualen System beauftragte Unternehmen Ansprechpartner für die Bürger. An wen können diese sich nun wenden?

Mit der Einführung der Wertstofftonne sind der Landkreis und die Firma Kühl zuständig. Um den Kontakt zu vereinfachen, ist nur der Abfallwirtschaftsbetrieb Ansprechpartner. Am einfachsten ist die Kontaktaufnahme über das neue Bürgerportal.

Was es rund um die Wertstofftonne zu wissen gibt, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb auf seiner Homepage zusammengefasst.

Das darf in die Wertstofftonne Verpackungen wie - Getränke- und Milchtüten, Kunststoffflaschen - Konservendosen, Folientüten, Alufolie, leere Tuben, Styropor - Imbissschalen - Farbeimer (pinselrein und sauber) - Alu-Schalen von Fertiggerichten - Verpackungsstyropor Haushalts- und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall wie - Kerzenhalter - Aufbewahrungsdosen - Töpfe, Pfannen, Siebe, Kämme/Bürsten, Essbesteck - Eimer, Becher, Schüsseln, Gießkannen, Schalen - Backbleche - Kinderspielzeug, Klarsichthüllen, Blumentöpfe - Werkzeug, Nägel, Draht, Schrauben und vieles mehr