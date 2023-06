Warum eine geplante Flüchtlingsunterkunft bei Fischach für Unmut sorgt

Plus Lehnersberg – ein kleiner Weiler bei Fischach, der aus wenigen Häusern mit gut ein Dutzend Einwohnern besteht. Bald könnten hier bis zu 30 Geflüchtete wohnen.

Ein Haus im Fischacher Ortsteil Lehnersberg soll zur Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete werden. Bis zu 30 Menschen sollen darin untergebracht werden. Die Regierung von Schwaben hat das Objekt angemietet – und die Gemeinde sowie die Anwohner vor vollendete Tatsachen gestellt.

"Unsere Begeisterung hält sich mehr als in Grenzen", sagen Maximilian und Katharina Werner. Sie wohnen neben dem Objekt. Der Kontrast zwischen den wenigen Einwohnern und der geplanten Anzahl an Neuankömmlingen sei einfach sehr groß. Zudem liege Lehnersberg außerhalb. Einen Fußweg nach Fischach oder sonst eine Möglichkeit, wo die Geflüchteten hingehen könnten, gebe es nicht. "Man kann sich eigentlich keine schlechtere Lage aussuchen."