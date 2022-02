Was bedeutet der Ukraine-Krieg für den Flugplatz Lechfeld?

Plus Wie soll sich Deutschland im Ukraine-Krieg verhalten? Welche Folgen hat er für die Bundeswehr? Der ehemalige Geschwaderkommodore vom Lechfeld hat eine klare Meinung.

Vor knapp einer Woche hieß es aus Berlin, dass der geplante Militärverbund auf dem Lechfeld wegen des fehlenden Interesses anderer Nationen scheitern könnte. Mit dem Angriff russischer Soldaten auf die Ukraine haben sich die Vorzeichen geändert. Das glaubt auch ein Experte.