Experten aus der Region erklären: Darum ist Herbstlaub für die Natur so wichtig

Es raschelt überall im Landkreis: Das Laub fällt in großen Mengen und macht mitunter viel Arbeit. Warum es trotzdem wichtig ist und was es zu beachten gilt.

Es dämmert in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen. Zwei Anwohner kehren das Laub auf dem Gehweg vor ihrem Haus zusammen, ihre Gesichter sind erhitzt. Nicht wenige ärgern sich in diesen Tagen über die vielen Blätter im Garten. Schließlich machen sie viel Arbeit, und das Ergebnis ist am nächsten Tag oft nicht mehr zu erkennen. Dabei hat das Herbstlaub durchaus seinen Sinn. Experten erklären, welchen.

Für Hubert Droste, der den Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten leitet, ist klar: Für den Wald ist das Laub von entscheidender Bedeutung. Denn die abgestorbenen Blätter und auch Nadeln stecken voller Nährstoffe. Am Boden angekommen werden sie von einer Vielzahl von Lebewesen zerkleinert, zersetzt und in den Boden eingearbeitet. "Nur so ist es möglich, dass die tote organische Substanz wieder von den Wurzeln aufgenommen werden kann", sagt der Förster. "Durch dieses perfekte Kreislaufsystem bedarf es im Wald keiner Düngung."

Regenwurm und Igel gehören zu den vielen, die das Laub brauchen

Auch für Tiere ist Laub wichtig. Zum Beispiel Igel. "Sie können im Laub ein Nest für ihren Winterschlaf bauen. Außerdem sind im Laub unglaublich viele Insekten, die Igel als Nahrung für den Winter brauchen", sagt Igelschützer Torsten Riedel aus Untermeitingen. Auch Regenwürmer freuen sich über liegen gebliebenes Laub. Sie ernähren sich davon und scheiden Nährstoffe für alle Pflanzen aus. Damit sorgt der Regenwurm für optimale Bodenlockerung und Durchlüftung.

Bei der Zersetzung beteiligt sind auch Mikroorganismen und Kleinstlebewesen wie Springschwänze, Milben und Amöben. Das Werk vollenden dann Pilze und Bakterien. "Eine faszinierende Mikrowelt, die da im Verborgenen schafft", sagt Förster Droste. Die Erde werde so angereichert, könne Wasser besser aufnehmen und speichern. Und auch als Frostschutz sei Laub wichtig.

Laub liegen lassen, wo es Sinn ergibt

Bei allen positiven Eigenschaften: Sollte Laub dann überhaupt weggeräumt werden? "Aus Verkehrssicherheitsgründen auf jeden Fall", sagt Ulrich Thaler vom gleichnamigen Garten- und Landschaftspflegeunternehmen in Neusäß. Ausnahmen könnten kleinere Laubhaufen in Parkanlagen oder in privaten Gärten sein. Sie bewertet der Gärtner durchaus als sinnvoll: "Es muss irgendwo auch einen Lebensraum für die Lebewesen geben, dass sie sich zurückziehen können."

Ein passender Ort müsse dafür gefunden werden. "Ich würde Laubhaufen nur in einer stillen Ecke anlegen. Sie sollten ein bisschen abgelegen sein – also sowohl windgeschützt als auch weg von vielen Menschen. Igel oder Kleinlebewesen suchen sich immer stille Ecken. Fernab von etwa Kindern oder Hunden." Deshalb sollten Hunde auch davon abgehalten werden, die Laubhaufen zu durchstöbern.

An einigen Orten sollte das Laub entfernt werden

Gärtner Thaler warnt auch das Landratsamt vor der Rutschgefahr auf Plätzen, Straßen und Terrassen. Dächer, Dachrinnen, Gullys und Lichtschächte müssten vom Laub befreit werden. Sonst würden diese nicht mehr funktionieren, und das Gebäude könne Schaden nehmen, erklärt ein Sprecher der Behörde. Auch Wege könnten Schaden nehmen: Hellfarbige Plattenbeläge würden sich oftmals verfärben, wenn Laub länger liegen bleibt. Schaden könnten auch Rasen oder Blumenwiesen nehmen.

Während Rasen unter dem Laub ersticke, würden Wiesen zu viele Nährstoffe bekommen, die dann Blumen und Wildgräser sehr zurückgehen lassen. "In der Natur kommen Wiesen und Blühwiesen nur auf nährstoffarmen Böden vor", erklärt der Sprecher. In jedem Fall entfernt werden sollte das Falllaub von Kastanie und Walnuss. Denn: Das Laub dieser Bäume hemme den Wuchs anderer möglicher Konkurrenzgewächse. Weggeräumt werden sollte möglichst mit einem Rechen oder einem Besen. "Mit einem Laubbläser werden nämlich auch sämtliche wertvollen Mikroorganismen weggesaugt und damit zerstört", erläutert der Sprecher des Landratsamtes.

Und wohin dann mit dem Laub? Dafür hat Förster Droste gute Tipps: "Das Laub lässt sich ideal zum Mulchen von Sträuchern oder zum Kompostieren nutzen. Wer will, kann daraus auch Überwinterungsplätze für Igel schaffen." Das befürwortet auch Igelschützer Riedel. Und er wünscht sich: Im Frühjahr sollte man zum Schutz der Igel nicht mit der Mistgabel oder der Tellersense in den Haufen, das habe verletzte Igel zur Folge. "Hier lieber die Schaufel nehmen."

Mitmachen und gewinnen: Die Redaktion ruft alle Kinder im Augsburger Land dazu auf, mit Herbstlaub schöne Bilder zu gestalten. Ein buntes Blatt lässt sich auf Papier kleben, und daraus entsteht dann mit Farbstiften und Fantasie eine Figur oder ein Tier. Wer mitmachen will, schickt am besten ein Foto des kleinen Kunstwerks an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte Name, Alter und eine kurze Notiz zum Bildmotiv nicht vergessen. Unter allen Einsendungen, die nach Möglichkeit veröffentlicht werden, verlost die Redaktion drei Buchpreise.

