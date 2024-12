Was der Fahrplanwechsel für Pendler bedeutet

Für Pendlerinnen und Pendler sind auch kleine Fahrtzeitänderungen im Minutenbereich wichtig. Denn wer will schon am Montagmorgen nach dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember seinen Zug verpassen?

Ein Blick in die neuen Fahrpläne lohnt sich vor dem Fahrplanwechsel auf jeden Fall. Laut Bayerischer Regiobahn sind die Änderungen im Netz Ostallgäu-Lechfeld nur marginal. Auf der Strecke Augsburg – Füssen und Augsburg – Landsberg ändern sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten im Minutenbereich. Bei der RB 69 zwischen Augsburg und Landsberg werden Fahrzeiten auf der Strecke nach Kaufering um rund 15 Minuten verschoben. Auf der Strecke Augsburg – Bobingen – Schwabmünchen – Buchloe verkehren mit Verknüpfungsmöglichkeiten in Bobingen und Schwabmünchen zukünftig die Regionalbahnlinien RB 77, RE 7, RE 71, RE 73 und RE 79.

Auch im Gebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) gibt es einige Änderungen. Der allgemeine Fachkräftemangel habe weiterhin Auswirkungen auf die Planungen im AVV-Regionalbusverkehr: Bei einigen Linien sind daher Anpassungen erforderlich, um auf die angespannte Situation im Bereich des Fahrpersonals zu reagieren und die für den Regionalbusverkehr zuständigen Verkehrsunternehmen zu entlasten. Im Vorfeld zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wurden deshalb dieses Jahr bei einigen Linien Fahrten gestrichen, zusammengelegt oder verschoben, um Personalreserven für nachfragestarke Verkehrszeiten freizusetzen. Das sind die Änderungen auf einen Blick:

AVV-Regionalbuslinie 100, Mering – Königsbrunn: Bei allen Fahrten wird künftig die Haltestelle Königsbrunn, Europaplatz angefahren.

AVV-Regionalbuslinie 701, Schwabmünchen – Langerringen – Westerringen – (Gennach-) Schwabmühlhausen: Die Haltestelle Langerringen, Kindergarten wird nicht mehr angefahren.

AVV-Regionalbuslinie 702, Schwabmünchen – Langerringen – Westerringen – Gennach: Die Haltestelle Langerringen, Kindergarten wird nicht mehr angefahren.

AVV-Regionalbuslinie 707, Schwabmünchen – Hiltenfingen – Höfen – Scherstetten – Erkhausen – Konradshofen – Münster – Mickhausen - Schwabegg – Konradshofen – Münster – Mickhausen – Siegertshofen – Tronetshofen – Willmatshofen – Fischach – Aretsried – Reitenbuch – Wollishausen – Gessertshausen: Die Fahrt ab Schwabmünchen, Bahnhof um 5.12 Uhr, fährt künftig fünf Minuten früher um 5.07 Uhr. Die Fahrt ab Gessertshausen Bahnhof um 6.30 Uhr fährt künftig fünf Minuten früher um 6.25 Uhr.

AVV-Regionalbuslinie 722, Bobingen – Straßberg – Reinhartshausen – Waldberg – Mickhausen – Münster: Die Fahrt ab Bobingen Bahnhof um 6.10 Uhr fährt künftig fünf Minuten später, nämlich um 6.15 Uhr.

Aktivvo Bobingen/Königsbrunn, Königsbrunn – Bobingen – Gessertshausen – Fischach – Langenneufnach – Mickhausen – Waldberg – Reinhartshausen – Straßberg – Großaitingen: Die Gemeinde Ustersbach wird mit ihren Ortsteilen künftig vom Aktivvo angefahren.

AVV-Nachtbuslinie 798, Augsburg – Königsbrunn: Die Haltestelle Haunstetten, Süd entfällt, stattdessen wird die Haltestelle Augsburg, Hötzelstraße angefahren.