Landkreis Augsburg

vor 46 Min.

Was die Cannabis-Legalisierung für den Landkreis Augsburg bedeuten würde

Plus Mit der neuen Regierung könnte kiffen bald legal werden. Was der Betreiber eines Hanfladens, ein Apotheker und die Polizei im Landkreis Augsburg davon halten.

Von Victoria Schmitz

SPD, FDP und die Grünen haben sich in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, den Verkauf von Cannabis zu legalisieren. Das bedeutet: In "lizenzierten Fachgeschäften" soll es bald Cannabis zu Genusszwecken zu kaufen geben. Noch sind die Rahmenbedingungen nicht geklärt, doch die Debatte zu Vor- und Nachteilen schwelt schon seit einiger Zeit. Was sagen Polizei, Apotheken und der Betreiber eines Hanfladens im Augsburger Land zur geplanten Legalisierung?

