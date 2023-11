Landkreis Augsburg

17:34 Uhr

"Was die Zukunft der Linken bringt, steht in den Sternen"

Cengiz Tuncer trat 2021 bei der Bundestagswahl als Linken-Kandidat für Augsburg-Land an.

Plus Die Linke ist zersplittert – nicht nur in Berlin. Zwei Politiker aus dem Landkreis Augsburg äußern sich dazu und erklären, was die Auflösung im Bundestag heißt.

Von Anna Mohl

Die Linksfraktion im Bundestag hat ihr eigenes Ende beschlossen und löst sich im Dezember auf. Die Zersplitterung zeigt sich nicht nur in Berlin: Auch in der Region bröckelt die Partei. Erst vor etwa drei Wochen hatten die Augsburger Stadträte Christine Wilholm und Frederik Hintermayr sowie der Königsbrunner Kreisrat Maximilian Arnold ihren Austritt aus der Partei bekannt gegeben.

Letzterer ist, wie seine Kollegen, inzwischen zur SPD gewechselt – und fühlt sich da gut aufgehoben. Eine Rückkehr zur Linken sieht er nicht kommen, dabei hatte er sich für die Landtagswahl 2023 für Augsburg-Land-Süd noch aufstellen lassen. Doch in Ergebnis und Wahlkampf sei offensichtlich gewesen, dass Strukturen bröckeln. „So stark, dass schon die innere Parteiverwaltungsarbeit gerade in Bayern nicht mehr richtig funktionieren kann. Dass bestimmte Gremien nicht mehr richtig arbeiten können und Konflikte nicht mehr richtig geklärt werden können. Dann bricht der Rest auch zusammen.“

