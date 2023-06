Was ist los am Wochenende im Augsburger Land?

Ob das Radegundisfest in Waldberg oder der Gautsch-Auftakt in Königsbrunn: Ein kleiner Veranstaltungskalender greift Höhepunkte im südlichen Landkreis Augsburg auf.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Das gilt an diesem Wochenende besonders. Denn im gesamten südlichen Landkreis finden Feiern und Feste statt. Ein kleiner Überblick zeigt in einer Auswahl Höhepunkte des Sommer-Wochenendes.

Zehn Tage wird in Königsbrunn gefeiert

Am Freitagabend beginnt ein Fest, das weit über die Grenzen bekannt ist: die Königsbrunner Gautsch. Sie dauert zehn Tage und bietet ein abwechslungsreiches Festzelt-Programm mit viel Musik. Auf dem Festplatz in der St.-Johannes-Straße gibt es unter anderem Fahrgeschäfte und viele weitere Stände, die zu einem besonderen Volksfest-Erlebnis gehören. Damit nicht genug: An diesem Wochenende feiert die Feuerwehr Königsbrunn das 150-jährige Bestehen. Dazu gehören ein Feuerwerk (Freitag ab 22.45 Uhr), ein Oldtimertreffen der Feuerwehr (Samstag ab 14 Uhr), Frühschoppen, ökumenischer Gottesdienst (Sonntag ab 8.30 Uhr und um 10 Uhr) und ein großer Festumzug mit über 1000 Teilnehmern. Start ist um 14 Uhr beim Festplatz.

Etwas kleiner ist das Radegundisfest in Waldberg, das drei Tage dauert. Festbetrieb ist am Samstag ab 19.30 Uhr, tags darauf um 10.30 Uhr sowie am Montag ab 10 Uhr. Höhepunkte der Waldberger Feiertage sind die Prozession (Sonntag ab 9 Uhr) zu Ehren der heiligen Radegundis, das Badeentenrennen in der Schwarzach (Sonntag, 19 Uhr) und die Oldtimer-Ausstellung (Sonntag, ab 12 Uhr).

Abendkonzerte in schöner Atmosphäre am Wochenende

Am Wochenende geht auch der Schwabmüncher Sommer 100 in die vierte Runde. Vom 23. Juni bis 18. August findet die Open-Air-Konzertreihe mit unterschiedlichen Musikrichtungen im Rathausgarten statt. Auch auf dem Schrannenplatz in Schwabmünchen und in den Stadtteilen Klimmach und Schwabegg sind Auftritte geplant. Den Auftakt bilden (Orchestra Mondo, Freitag, 19.30 Uhr), Jazz Fusion (Rathausgarten, Samstag, 19.30 Uhr) und The Mojo Six (Schrannenplatz, 19.30 Uhr).

Musik gibt es auch bei der Serenade der Musikkapelle Gennach im Garten der Kirche (Sonntag, 19 Uhr) oder beim Gartenfest des Musikvereins in Kleinaitingen im Schulhof (Samstag, 19 Uhr, und Sonntag ab 10.30 Uhr). Gefeiert wird auch in Rielhofen beim Kapellenfest (Samstag, ab 19 Uhr) sowie in Oberottmarshausen (Samstag, ab 19.30 Uhr) und Untermeitingen (Samstag, ab 18 Uhr) zur Sonnenwende.

Alexandra Vassilikian öffnet ihr Atelier auf Schloss Guggenberg. Foto: Andreas Lode

Garten, Architektur und Atelier im Augsburger Land

Am Wochenende kommen auch Gartenfreunde auf ihre Kosten: Beim Tag der offenen Gartentüre gibt es Inspirationen im Garten von Christiane Hellmich in Mittelneufnach, im Garten von Familie Behr in Langenneufnach (Wörishofener Straße 25) sowie beim Verein für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn. Die Gärten sind am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, teilweise wird ein Rahmenprogramm angeboten. Besondere Architektur gibt es bei den "Architektouren" zu sehen: Wer will, kann die sanierte Kirche St. Martin in Lagerlechfeld besuchen. Besichtigungen des "Zelt Gottes" sind am Sonntag von 14 bis 15 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr möglich. Ein Blick hinter Kulissen ist auch beim Tag der geöffneten Ateliertür möglich: Künstlerin Alexandra Vassilikian empfängt Besucher in ihrem Atelier in Schloss Guggenberg bei Schwabmünchen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.