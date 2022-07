Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Was macht die extreme Hitze mit unseren Haus- und Hoftieren?

Plus Es ist heiß im Augsburger Land. Prognosen zufolge werden solche Hitzewellen in den kommenden Jahren zunehmen. Wie kommen Haus- und Hoftiere damit zurecht?

Von Jana Korczikowski

Nicht nur die Menschen, auch Tiere leiden unter der extremen Hitze. Was ihnen jetzt hilft, wissen Tiermediziner. In der Weldener Tierarztpraxis von Dr. Stefan Dommer gibt es neben bekannten Ratschlägen, wie man seinen Vierbeinern die Hitze erträglicher machen kann einen besonderen Tipp: "Geben Sie Eiswürfel mit in den Trinknapf." Ansonsten gilt: Genügend Wasser bereitstellen, nasse Tücher oder Kühldecken anbieten und das Gassigehen auf die frühen Morgen- und Abendstunden verlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen