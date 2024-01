Landkreis Augsburg

Was Menschen im Landkreis Augsburg zum Weiterarbeiten motiviert

Allgemeinarzt Dr. Sebastian Lochbrunner führte seine Praxis in Schwabmünchen noch im Alter von 80 Jahren.

Unsere Redaktion hat sich mit Menschen im Rentenalter getroffen, um herauszufinden, warum sie weiterarbeiten. Was To-do-Listen damit zu tun haben.

Während viele Menschen die Balance aus Arbeit und Freizeit priorisieren und Lokführer für eine 35-Stunden-Woche streiken, arbeiten einige im Augsburger Land einfach weiter, obwohl sie längst in Rente sein könnten. Sie sind mindestens 66 Jahre alt, teilweise älter als 80. Mit 14 von ihnen hat unsere Redaktion im Laufe des vergangenen Vierteljahres gesprochen, um für eine Serie herauszufinden: Was treibt sie an? Das sind die Erkenntnisse.

Sebastian Lochbrunner war länger als ein halbes Jahrhundert Hausarzt in Schwabmünchen. Zum Ende des vergangenen Jahres hat er aufgehört. Da war er fast 81 Jahre alt. Zwei Monate zuvor hat er im Gespräch mit unserer Redaktion eines der Geheimnisse für das lange Arbeitsleben verraten: Struktur. Geld spiele keine Rolle. Aber die Struktur im Alltag gebe ihm Zufriedenheit, Wohlbefinden und Glück. "Mich frustriert es, planlos in den Tag hineinzuleben." Um sechs Uhr stehe er automatisch auf, sagte Lochbrunner im Oktober. "Ich mache mir jede Woche To-do-Listen."

