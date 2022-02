Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Was sagen Gläubige im Landkreis: Muss die Kirche reformiert werden?

Plus Der Synodale Weg hat tiefgreifende Reformen in der katholischen Kirche angestoßen. Was Verantwortliche und Gläubige im Landkreis davon halten.

Von Felicitas Lachmayr

Das Zölibat soll abgeschafft und Frauen in Weiheämtern zugelassen werden. Homosexualität soll keine Sünde mehr sein und das kirchliche Arbeitsrecht modernisiert werden. Diese Forderungen wurden beim Synodalen Weg zu Papier gebracht. Aber wird die katholische Kirche die Reformen umsetzen? Was sagen Verantwortliche im Landkreis und was wünschen sich Gläubige vor Ort?

