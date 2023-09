Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Was von der Freibadsaison im Augsburger Land übrig bleibt

Plus Die Saison ist in den meisten Bädern im Landkreis Augsburg vorbei. Jetzt heißt es "Einwintern" und die Überbleibsel beseitigen. Dabei ist einiges zusammengekommen.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

In der Singoldwelle sind die Becken seit Sonntagabend menschenleer. Im Schwabmünchner Freibad herrscht trotzdem Gewusel, es muss noch einiges erledigt werden, bevor das Bad in den Winterschlaf geht. Arbeiten an Technik und Kasse etwa. Andreas Kotalczyk, der mit den Bademeistern Michael Ringel und Andreas Getz vor Ort ist, zieht eine erste Bilanz. "Schätzungsweise sind es 60.000 bis 65.000 Besucher gewesen", vermutet er. Also weniger als im vergangenen Jahr, wo es etwa 70.000 Badegäste waren. Man ist trotzdem nicht unzufrieden.

An Fundsachen ist wieder einiges zusammengekommen, vor allem Handtücher und Schwimmbrillen. Es gab in dieser Saison auch ungewöhnliche "Mitbringsel": "Wir hatten heuer zum ersten Mal zwei Handtaschenhunde im Freibad", sagt Bademeisterchef Kotalczyk. Badegäste hätten ihre kleinen Vierbeiner unbemerkt in Taschen in das Bad geschmuggelt. "Dabei sind Hunde streng verboten. Andere Gäste wurden darauf aufmerksam und haben Bescheid gegeben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen