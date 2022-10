WBL-Bilanz: Der Spielraum für sozialen Wohnungsbau wird kleiner

Plus Die WBL baut trotz aller Kostensteigerung neue bezahlbare Wohnungen im Landkreis Augsburg. Doch die Kostensteigerungen wirken sich auch dort auf die Mieten aus.

Die Krise im Bauwesen macht auch vor der Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (WBL) nicht halt. Geschäftsführer Josef Hartmann lieferte dem Kreistag die Zahlen dazu. Das große Problem sind die enormen Baukosten: In den Jahren 2015 bis 2020 baute die Gesellschaft 306 Wohnungen neu und bezahlte dafür 63,6 Millionen Euro. Für die derzeitige Legislaturperiode plant man 203 neue Wohnungen und rechnet mit Kosten von 82,8 Millionen Euro. Die Mieten in den Neubauten unter zehn Euro pro Quadratmeter zu halten, funktioniere nur noch mit staatlicher Unterstützung, sagte Hartmann. Zudem müssen sich die Mieterinnen und Mietr auf deutlich höhere Nebenkosten einstellen.