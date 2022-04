An der Spitze des AfD-Kreisverbands gibt es einen Wechsel

Plus Jörg Mikszas ist neuer Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Augsburg-Land. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich für ihn. Sein Vorgänger trat nicht mehr zur Wahl an.

Der Kreisverband der AfD Augsburg-Land hat einen neuen Vorsitzenden: Die Mitglieder wählten Jörg Mikszas zum neuen Vorsitzenden. Er war bislang als Kreisrat und Fraktionsvorsitzender der AfD tätig. Außerdem vertritt er die Partei mit einem Sitz im Marktgemeinderat in Welden. Nun steht er an der Spitze des Kreisverbands.