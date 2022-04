Welche Folgen hat der Ukraine-Krieg für Unternehmen im Landkreis?

Plus Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine werden immer deutlicher spürbar. Viele Unternehmen im Kreis Augsburg müssen sich nach Alternativen umschauen.

Die Energiepreise explodieren, Lebensmittel werden teurer, die Inflationsrate ist auf einem Rekordhoch. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine werden immer deutlicher spürbar - auch für Unternehmen im Landkreis Augsburg. Denn viele sind in Russland oder der Ukraine aktiv, haben Handelsbeziehungen oder lassen dort produzieren. Nun müssen sie sich nach Alternativen umschauen.