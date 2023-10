Weltspartag: So legen Finanzexperten aus dem Landkreis ihr Geld an

Inflation und hohe Energiepreise strapazieren den Geldbeutel. Da noch etwas weglegen? Experten verraten, wie sie sparen und erinnern sich an die erste Spardose.

"Meine erste Spardose war ein grüner Bär aus transparentem Kunststoff – man konnte immer sehen, wie viel Geld gerade drin ist", erinnert sich Tobias Kofler, Sprecher der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Am Montag ist Weltspartag – ihn gibt es seit 99 Jahren. Sparen ist kein neues Thema, doch die Sparwelt hat sich seither stark gewandelt. Wo man früher noch einmal im Jahr mit seiner Spardose zur Sparkasse ging, gibt es heute zahllose Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Experten aus der Region berichten, wie sie vorgehen.

Gefüllt hat Kofler den Spar-Bären mit dem Geld, das er etwa für eine gute Schulnote bekommen hatte. "Viel besser fand ich aber die ,vergessenen´ Münzen, die ich in unserer Küchenschublade gefunden und sehr pflichtbewusst in meine Spardose überführt habe. Heute weiß ich: Das waren die Münzen, die meine Mutter für den Einkaufswagen beiseitegelegt hatte."

Heute wird Geld kaum noch zu Hause gesammelt. Nicht nur, weil der Großteil digital über die Kassentresen fließt. Genau dort fängt für Tobias Kofler bereits das Sparen an: "Sparen beginnt für mich auf der Konsumseite: In der Sparkassen-App behalte ich jederzeit den Überblick über meine Ausgaben. Ich vergleiche Preise oder verzichte teilweise bewusst auf Konsumgüter." Aus seiner Sicht ist das der „Turbo der Sparfähigkeit“.

Schuldnerberater aus Königsbrunn: Sicherheit geht vor Ertrag

Auch Roland Huwer, Vorstand der Schuldnerhilfe und Verbraucherberatung Libertas in Königsbrunn, rät, die eigenen Ausgaben im Blick zu haben. Viele Menschen seien sich nicht bewusst, wofür sie eigentlich Geld ausgeben – Beispiel: der tägliche Kaffee. Hier sei es gut, über einen gewissen Zeitraum zu schauen, was ausgegeben werde. Um die Kosten zu senken, lohne es sich außerdem zu schauen, ob man bei Versicherungen, Versorger oder Mobilität einsparen könne.

Sollte man Geld anlegen? Das komme ganz auf den Betrag an, meint Huwer: „Wenn etwas übrig bleibt, haben wir ja ganz unterschiedliche Rücklageformen.“ Eine gute Möglichkeit für den Anfang sieht er in der Rücklage von drei Monatsgehältern – egal ob in bar, im Sparbuch oder auf einem Sonderkonto. Es sollte vom laufenden Konto getrennt sein. „Das sollte man nicht gleich anlegen, sondern einfach als Rücklage für kurzfristige Kosten haben.“

Er selbst habe in Edelmetalle und Immobilien investiert. „Ich habe gelernt, nicht zu machen, was die Menschen sagen, sondern, was sie tun“, so der Unternehmer. Viele würden nämlich raten, in Fonds zu investieren. „Doch die Realität sieht anders aus: Die, die wirklich Geld haben, investieren gerade etwa in landwirtschaftliche Nutzflächen.“ Die gröbsten Fehler sieht er darin, wenn zu risikoreiche Geschäfte mit Aussicht auf bessere Gewinne abgeschlossen werden würden. Für ihn selbst gehe Sicherheit vor Ertrag. Er behalte immer genug Geld, an das er schnell drankomme, in bar oder in kurzfristigen Anlagen. „Zahlungsfähigkeit geht vor möglichen Gewinn“. Insgesamt stellt Huwer fest, dass die Menschen bei Investitionen zurückhaltender geworden seien. Auch die Nebenkosten seien sehr in den Vordergrund gerückt.

Rücklagen und breit gefächertes Anlegen sind wichtig

Finanzexperte Yasin Demir aus Königsbrunn findet es ebenfalls wichtig, Geld auf die Seite zu legen. Er baut dabei auf mehrere Säulen – kurzfristige, mittelfristige und langfristige Investitionen. "So würde ich es auch jedem empfehlen", sagt der Experte für Baufinanzierungen. "Kurzfristig ist das Sparbuch, wo ich schnell rankomme. Mittelfristig sparen kann ich mit Bausparern, zum Beispiel für die Kinder, und langfristig gesehen lege ich etwas für die Rente weg." Dabei könne man in eine Zusatzrente investieren oder in Richtung Fonds gehen, je nachdem wie risikofreudig man sei. Das Gute bei solchen Anlagestrategien ist, dass man den Beitrag mit der Zeit steigern kann. "Je früher man anfängt, umso besser", rät Demir.

Auch Tobias Kofler setzt bei der Geldanlage auf die ganzheitliche Strategie – breit gefächert über verschiedene Anlageklassen wie Fonds, Renten oder Edelmetalle. Auch klassisches Sparen lohne sich dank der Zinsentwicklung wieder und ist die Grundlage bei der Geldanlage. "Wichtig ist mir, regelmäßig zu sparen: Meine Sparpläne laufen monatlich direkt nach dem Gehaltseingang. So habe ich immer Transparenz darüber, wie viel Geld ich noch zur Verfügung habe und muss nicht auf meine Reserven zurückgreifen", sagt Kofler. Der Weltspartag – beziehungsweise die Weltsparwoche – sind für ihn der Höhepunkt im Geschäftsjahr. "Ich freue mich sehr über die vielen Kinder und Erwachsenen in unseren Geschäftsstellen."

Zur Weltsparwoche kommen bei Herbert Jauchmann, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden, Erinnerungen hoch: Voller Eifer sei man dann als Kind mit seiner Spardose an den Sparschalter gegangen. "Ganz wichtig war natürlich auch das Geschenk, auf das man gehofft hat", erklärt er augenzwinkernd – kleine Taschenlampen oder Plüschtiere zum Beispiel. Dann habe man geschaut, wie viel Geld drin war und sei stolz gewesen, wenn es mehr als im vergangenen Jahr gewesen sei. Zwischendurch nachzählen ging schließlich nicht, den zugehörigen Metallschlüssel habe nur die Bank gehabt.