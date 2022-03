Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Weniger Corona-Spaziergänger und eine erste Friedensdemo

Plus Knapp 180 Teilnehmer beteiligen sich am jüngsten Spaziergang in Schwabmünchen. Früher waren es deutlich mehr. In Fischach brennen Kerzen für die Ukraine.

Von Elmar Knöchel und Jana Tallevi

Es ist kalt und windig am Montagabend, kurz vor 19 Uhr. Die Schwabmünchner Innenstadt wirkt verlassen und menschenleer. Doch das ändert sich schlagartig. Mit dem Glockenschlag sind die Spaziergänger da. Fast unbemerkt hatten sie sich am Rathaus gesammelt und sich dann auf ihren einstündigen Rundkurs durch die Schwabmünchner Innenstadt gemacht.

