Weniger Ertrag, mehr Umweltschutz: Neues Modell für Landwirtschaft?

Plus Ein Landwirt aus Langerringen nimmt an einem deutschlandweiten Versuch teil: Dabei geht es um weite Reihen auf dem Getreidefeld und eine blühende Untersaat.

Mehr Artenvielfalt, weniger Ertrag: Auf diesen Nenner lässt sich ein deutschlandweites Versuchsprojekt bringen, an dem ein Nebenerwerbslandwirt aus Langerringen teilnimmt. Jetzt sind die ersten Ergebnisse bekannt.