Wenn Akkus gefährlich werden: Tipps zum Umgang nach Bränden in der Region

Plus Immer wieder explodieren Akkus. Zuletzt löste ein Energiespeicher einen Kellerbrand in Untermeitingen aus. Ein Experte der Feuerwehr gibt Tipps.

Lithium-Ionen-Akkus stecken in E-Bikes, Handys, Laptops oder Bohrmaschinen. Sie sind ihre Energiequellen und versorgen Motoren oder Geräte mit Strom. Und sie können gefährlich sein. Brandgefährlich sogar.