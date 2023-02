Wenn das Fahrrad seltsame Geräusche macht

Plus In der Serie "Einfach selber machen" geben Handwerker und Heimwerker Tipps und verraten Tricks. Albrecht Härle weiß, wie Fahrräder für die erste Ausfahrt vorbereitet werden.

Das Fahrrad aus der Garage geholt und los geht die Fahrt: Doch der Drahtesel gibt Geräusche von sich. Albrecht Härle vom Schwabmünchner Fahrradhauses Rittmayr & Härle geht den Ursachen nach und gibt Ratschläge.