Wenn das Geld für das Schulessen fehlt: In diesen Fällen half die Kartei der Not

Die steigenden Kosten machen es für Menschen mit kleinem Geldbeutel immer schwieriger, über die Runden zu kommen. So hat die Kartei der Not in der Region geholfen.

Seit Jahren machen es der Mangel an ausreichendem Wohnraum und die stetig steigenden Mieten gerade Familien und älteren Menschen mit kleinen Renten immer schwerer, überhaupt und dann noch eine halbwegs finanzierbare Wohnung zu finden. Die dramatisch gestiegenen Energiekosten, allgemeine Preissteigerungen und gerade die Teuerung bei Lebensmitteln belasten das Budget vieler Menschen mit kleinem Geldbeutel ungemein. Die Kartei der Not versucht die Not zu lindern.

Im Verbreitungsgebiet der Schwabmünchner Allgemeinen unterstützte das Hilfswerk in diesem Jahr mit über 52.000 Euro. Die Hilfeanfragen kamen in elf Fällen aus Familien mit insgesamt 20 betroffenen Kindern. Die Kartei half in 21 Fällen bei Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen. Damit sollte verhindert werden, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Waschmaschine, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. Die Kartei bezuschusste auch den Kauf eines behindertengerechten Fahrzeugs für eine Familie. Oft sind es auch die kleinen Dinge: Mal geht es um einen Ausflug, den sich Familien nicht leisten können. Oder um den Kauf einer Brille.

Mutter musste Schulessen abbestellen – Kartei der Not half

Selbst das Mittagsessen in der Schule stellt Eltern manchmal vor ein großes Problem. Die Mutter von Anton (Name geändert) musste beispielsweise das warme Mittagessen für ihre drei Kinder an einer Grundschule stornieren. Die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Heizung belasten das Budget der alleinerziehenden Mutter. Eine Jugendsozialarbeiterin schaltete die Kartei der Not ein - dank eines Zuschusses können die Kinder wieder täglich ein warmes Essen zu sich nehmen. Hilfe gab es auch für ein Ehepaar, das wegen einer schweren Krankheit ohne eigenes Verschulden in eine Notlage geraten war.

Eine schwere Herzerkrankung zwang einen 58-Jährigen, seinen seit vielen Jahren ausgeübten Beruf aufzugeben. Doch nicht nur das fehlende Einkommen machten ihm und seiner Frau zu schaffen: Weil die Krankenkasse nicht alle Medikamente übernahm, stiegen die Ausgaben der beiden deutlich an. Die Ehepartnerin konnte nichts zur finanziellen Entlastung beitragen, weil sie an einer Knochenkrankheit leidet und seit vielen Jahren nicht mehr arbeiten kann. Weil der Öltank leer war, heizte das Ehepaar bis zum Frühjahr notdürftig mit Holz. Dann ging auch noch der Elektroherd kaputt. Die Kartei der Not unterstützte das Ehepaar in dieser schwierigen Situation beim Kauf von Herd, Heizöl und Kleidung.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Die Kartei der Not steht als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe – rasch, unbürokratisch und nachhaltig. Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass ihre Unterstützung auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

„Egal wie groß die Not ist oder welche Hilfe auch immer nötig ist. In jedem Fall suchen wir als Kartei der Not in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Beratungsstelle vor Ort den bestmöglichen Weg, die Lebenssituation der Betroffenen nachhaltig zu verbessern", sagt der Geschäftsführer des Hilfswerks, Arndt Hansen. "Dabei helfen uns weit über 1000 soziale Organisationen, über die die Hilfeanträge an uns laufen. Ein großartiges und tragfähiges Netzwerk für die Einzelfallhilfe.“

